Palmeiras bate Grêmio, ganha terceiro jogo seguido e entra no G-4

O Palmeiras está no G-4. A vitória importante sobre o Grêmio por 3 a 2 confirmou a ascensão da equipe, que soma três triunfos seguidos e tem o melhor ataque do torneio com 48 gols. Para confirmar a vaga entre os quatro melhores, a equipe depende de tropeços de São Paulo e Flamengo nos jogos deste domingo.

O destaque palmeirense foi o jogo coletivo, principalmente do ataque, com belas atuações de Barrios, Gabriel Jesus e Rafael Marques. E a bola aérea do time continua mortal. O Grêmio sentiu falta dos titulares que não puderam jogar, mas se mantém em terceiro.

A força ofensiva do Palmeiras, especialmente na jogada aérea, foi um diferencial antes mesmo de os times se estudarem taticamente. Aos seis minutos, Robinho cruzou e Vitor Hugo fez de cabeça. O gol teve grande colaboração do goleiro Tiago, que vacilou na saída - ele foi o substituto do contundido Marcelo Grohe. Esse é um ponto fortíssimo do Palmeiras, equipe que mais gols de cabeça fez no Campeonato Brasileiro.

Outra qualidade da equipe da casa foi a marcação adiantada e ativa, sempre com dois jogadores cercando a bola. Era uma entrega que mostrava que a vitória dependia de cada lance. Com seis desfalques, entre eles, Maicon e Giuliano, responsáveis diretos pelo jeito de o time construir as jogadas, o Grêmio não conseguia penetrar e só chegou com chutes de fora da área, como o de Douglas aos 13.

Mas o Palmeiras foi repetitivo também em suas falhas defensivas. Depois de errar na goleada sobre o Fluminense, o zagueiro Jackson deu um passe curto para Rafael Marques em um local perigoso, e o Grêmio roubou. A bola chegou para Douglas, que deixou Luan livre para empatar.

Com um ritmo acelerado, lá e cá, a partida não permitia pausas para recuperar o fôlego. Quando o Grêmio chamava para si o controle, com o toque de bola que é sua marca, o Palmeiras fez o segundo tento. Após boa jogada de Gabriel Jesus, a bola passou de pé em pé até encontrar Lucas.Ele fez cruzamento perfeito, e Barrios marcou o seu quarto gol em dois jogos (havia feito três contra o Fluminense). Atualizando a estatística: 18º gol de cabeça do Palmeiras.

Mesmo com menos posse de bola, o Palmeiras finalizava mais. Uma jogada importante, que permitiu vários lances de perigo, foi a virada de jogo de Robinho para os avanços - sempre precisos - de Lucas. Como Fernandinho ia e não voltava nunca, o lateral deitava e rolava. O Grêmio demorou para fazer bem essa cobertura e sofreu pelo lado direito.

Não era possível que o jogo continuasse naquele ritmo alucinante. Mas embora mais cadenciada, a partida continuou aguda. O terceiro gol do Palmeiras teve grande participação de Robinho, que cresceu na etapa final. Ele roubou a bola e cruzou para Jesus, que ajeitou para Rafael Marques: 3 a 1. Mesmo com a vantagem, o Palmeiras continuou ofensivo e diminuiu os espaços de reação do time do Sul. A fatura do jogo intenso da etapa inicial chegou lá pelos 30, primeiro para o time da casa. E o Grêmio cresceu na base do entusiasmo. Com o pênalti de Amaral - ele entrou no lugar de Arouca - convertido por Luan o Grêmio voltou para o jogo aos 40. Os palmeirenses sofreram até celebrar o triunfo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 X 2 GRÊMIO

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto (Egídio); Thiago Santos, Arouca (Amaral); Robinho e Rafael Marques; Gabriel Jesus e Barrios. Técnico: Marcelo Oliveira.

GRÊMIO: Tiago, Lucas Ramon (Bobô), Bressan, Erazo e Marcelo Oliveira; Walace, Moisés, Pedro Rocha (Yuri Mamute) e Douglas; Fernandinho (Everton) e Luan. Técnico: Roger Machado.

GOLS: Vitor Hugo, aos 6; Luan, aos 20 e Barrios, aos 31 minutos do primeiro tempo; Rafael Marques, aos 13, e Luan, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS: Bressan, Lucas Ramon, Arouca, Thiago Santos, Marcelo Oliveira e Moisés.

RENDA: R$ 971.475,00,00.

PÚBLICO: 23.983 pagantes.

LOCAL: Pacaembu, em São Paulo.