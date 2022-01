Palmeiras vence Atlético-GO com tranquilidade e segue vivo na busca pelo título inédito da Copa SP

Com retorno de jogadores que foram afastados por causa da Covid-19, o Palmeiras foi dominante e carimbou a vaga às oitavas de final da Copa São Paulo de Júnior com facilidade ao derrotar o Atlético Goianiense por 3 a 0, na manhã deste sábado, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.

O Palmeiras aguarda o duelo entre Internacional e Portuguesa, que será realizado ainda neste sábado, para conhecer o seu adversário na próxima fase. O jogo será em Santana de Parnaíba.

Leia Também Com gol no fim, Resende vence de virada e elimina o Corinthians na Copinha

O time paulista tomou o domínio do jogo logo no começo e abriu o placar logo aos cinco minutos. Giovani cruzou na medida para Fabinho. O volante apareceu sozinho dentro da área e cabeceou no fundo das redes.

O segundo saiu logo na sequência. Jhonatan fez linda jogada pela esquerda, fez fila na marcação adversária e tocou para Gabriel Silva, que só empurrou. O jogo continuou aberto até o fim do primeiro tempo. O goleiro Mateus, inclusive, fez um milagre ao defender uma cabeçada de Daniel.

Na etapa complementar, o goleiro Léo teve atuação de destaque ao fazer grandes defesas e evitando uma goleada. No entanto, coube a Endrick entrar para tudo mudar. O garoto de 15 anos sofreu pênalti logo em seu primeiro lance. Vitinho cobrou e fez 3 a 0.

Com grande vantagem construída, o Palmeiras foi administrando o resultado para confirmar a vitória e consequentemente a classificação às oitavas de final. O time paulista segue sonhando com o título inédito do torneio.

Ainda neste sábado, na Rua Javari, quem fez uma travessura foi o Canaã-BA, que derrotou o Juventus por 1 a 0, com gol marcado por Vitor Manoel, aos 47 minutos da etapa complementar.

O time baiano terá pela frente o vencedor do duelo entre Flamengo e Oeste, que acontecerá mais tarde, na Arena Barueri.

Confira os jogos deste sábado

11h

Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras-SP

Canaã-BA 1 x 0 Juventus-SP

15h

Desportivo Brasil-SP x Iape-MA

Internacional-RS x Portuguesa-SP

17h15

Audax-SP x Vasco-RJ

19h

Retrô-PE x Cruzeiro-MG

19h30

Flamengo-RJ x Oeste-SP

21h45

São Paulo-SP x São Caetano-SP