Palmeiras vence Atlético-PR por 1 a 0 e abre vantagem

A vitória foi muito comemorada pelos jogadores, uma vez que o Palmeiras estava pressionado pela fraca campanha no Paulistão - ficou na 11.ª posição, longe da vaga nas semifinais. Além disso, o técnico Antônio Carlos poderá ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, considerando que já sofria pressão pelos maus resultados.

No Palestra Itália, Antônio Carlos armou o Palmeiras com Diego Souza e Robert no ataque, Figueroa no meio de campo e Márcio Araújo na lateral direita. No campo, o time alviverde entrou com disposição e conseguiu encontrar buracos na defesa rival para atacar. Apesar de atuar com três zagueiros, as laterais do Atlético ficaram desmarcadas.

O Palmeiras abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Robert fez boa tabelinha com Edinho e recebeu de calcanhar na grande área, de onde bateu no canto do goleiro Neto.

Apesar de ter o controle do jogo, o Palmeiras sofreu pressão do Atlético. O veterano Paulo Baier cansou de realizar cruzamentos em jogadas pelas laterais ou cobranças de faltas. Os atacantes, porém, não estavam num bom dia.

Na etapa final, o Palmeiras procurou se defender para não levar gol e ter vantagem no jogo de volta. O clube, no entanto, perdeu uma boa chance de ampliar aos 26 minutos, após o lateral colombiano Armero cruzar pela esquerda e Lincoln, livre na área, chutar fraco para a defesa de Neto.

Antônio Carlos ainda tirou Lincoln no segundo tempo para promover a estreia do atacante Paulo Henrique. O novato até criou uma boa jogada, aos 31 minutos, quando deu bom passe para Márcio Araújo dentro da área. O volante, entretanto, não conseguiu mandar para as redes.

A vitória do Palmeiras também contou com a boa atuação de Marcos. Aos 35, o goleiro pegou uma cabeçada do zagueiro Rhodolfo e garantiu a invencibilidade do clube na Copa do Brasil.

QUEM PEGA QUEM - O time que vencer o duelo entre Palmeiras e Atlético-PR enfrentará na quartas de final da Copa do Brasil o ganhador do confronto entre Atlético-GO e Santa Cruz. No primeiro jogo, disputado no Recife, o time goiano levou a melhor, fez 2 a 1, e joga agora por um empate ou até uma derrota por 1 a 0 para se classificar.

Ficha técnica:

Palmeiras 1 x 0 Atlético-PR

Palmeiras - Marcos; Márcio Araújo, Danilo, Léo e Armero; Pierre, Edinho, Figueroa (Marquinhos) e Lincoln (Paulo Henrique); Diego Souza e Robert (Ewerthon). Técnico: Antônio Carlos.

Atlético-PR - Neto; Rhodolfo, Manoel e Chico; Raul (Marcelo), Valencia, Alan Bahia, Paulo Baier e Márcio Azevedo; Netinho (Patrick) e Javier Toledo (Fransérgio). Técnico: Leandro Niehues.

Gol - Robert, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Cartões amarelos - Edinho, Lincoln e Robert (Palmeiras); Chico e Alan Bahia (Atlético-PR).

Cartão vermelho - Paulo Baier (Atlético-PR).

Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Renda - R$ 431.161,00.

Público - 20.269 pagantes.

Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo (SP).