No Sub-20, Palmeiras vence diante de baixo público e flamenguistas 'tiram onda'

O Pacaembu virou "Porcoembu" nesta quinta-feira. Assim como já havia acontecido na semana passada, no feriado da Consciência Negra, o Palmeiras mandou seus jogos da base no estádio municipal e com portão aberto aos torcedores. O horário e o tempo chuvoso em São Paulo, porém, atrapalharam a presença do público. Poucas pessoas acompanharam as partidas do sub-17 e do sub-20, ambas contra o Flamengo.

Embora o Palmeiras tenha ganhado os jogos, os flamenguistas não perderam a oportunidade de tirar sarro com o rival. Gritos de "Palmeiras não tem Mundial" foram cantados pelos cerca de 50 torcedores que ocuparam o setor de visitantes do Pacaembu. Um grupo de 11 flamenguistas saiu do Rio de Janeiro para acompanhar a partida da base (veja no vídeo abaixo). A boa fase do time profissional, campeão carioca, brasileiro e da Libertadores, ajudou a motivar os torcedores.

No intervalo da partida do sub-20, um policial reuniu os torcedores do Flamengo e avisou: quem estivesse com a camisa do clube teria de deixar o local um pouco antes do apito final. A medida foi tomada para evitar possível confusão entre os torcedores. Palmeiras e Flamengo criaram uma rivalidade nos últimos anos, principalmente por causa da disputa pelo título brasileiro.

Essa rivalidade, inclusive, fez o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedir que o jogo entre Palmeiras e Flamengo no domingo, válido pelo Brasileirão, tenha apenas torcida única no Allianz Parque. Ainda não foi tomada uma decisão final sobre o pedido. Os flamenguistas presentes no Pacaembu nesta quinta-feira lamentaram a chance de não poder acompanhar o time profissional em São Paulo.

Assim como os flamenguistas, a maioria dos palmeirenses também chegou ao Pacaembu já para a partida do sub-20, que teve início às 18h30. Cerca de 200 torcedores incentivaram o time da arquibancada amarela. Alguns outros preferiram ficar sentados na arquibancada verde. Não houve presença de organizadas.

O primeiro duelo desta quinta-feira começou às 15h30. O Palmeiras levou a melhor ao vencer o Flamengo por 2 a 0, com gols de Ruan e Henri, pela ida da final da Supercopa do Brasil Sub-17. O confronto decisivo será realizado na próxima quinta-feira, às 16h, no Maracanã.

Pelo sub-20, o Palmeiras venceu o Flamengo por 1 a 0, com gol de Gabriel Silva, pela ida da final do Campeonato Brasileiro da categoria. O duelo de volta acontecerá no domingo, em Cariacica, no Espírito Santo.