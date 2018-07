Palmeiras vence jogo emocionante e quatro duelos estão definidos na Copa SP

BARUERI - O Palmeiras precisou suar muito para garantir sua vaga nas oitavas de final da 44.ª Copa São Paulo de Futebol Júnior. Único grande paulista que nunca foi campeão do torneio, o time alviverde venceu o Desportivo Brasil-SP por 3 a 2 em um segundo tempo emocionante, com cinco gols. O duelo aconteceu na noite desta terça-feira, na Arena Barueri.

Com a classificação do Palmeiras, foram definidos os primeiros quatro confrontos das oitavas. O Palmeiras terá pela frente o Velo Clube, a maior surpresa até agora ao ser líder do seu grupo classificatório, deixando o Fluminense para trás e agora, na segunda fase, eliminando o Internacional-RS, outra força tradicional.

Os outros duelos são Atibaia-SP x Cruzeiro, Santos x Grêmio Osasco-SP e Ferroviária-SP x Audax-SP. Os jogos acontecem na quinta-feira. A Federação Paulista de Futebol (FPF) deve confirmar os horários e os locais das partidas nesta quarta-feira.

O fato curioso é que dos oito classificados, até o momento, sete são de São Paulo. O único forasteiro é o Cruzeiro. A lista de paulistas pode aumentar ainda mais, já que São Paulo, Corinthians, Mogi Mirim e América-SP disputam vaga nesta quarta-feira.

DUAS VIRADAS

Todos os gols da partida saíram somente na segunda etapa. O Palmeiras abriu o placar com Chico, de cabeça, aos 18 minutos. O Desportivo Brasil precisou de dois minutos para virar com Bruno Gomes e Deivid, aos 24 e 26 minutos, respectivamente. Os palmeirenses, porém, não se entregaram e também buscaram uma nova virada com Chico, aos 28, e João Pedro, aos 37 minutos.

Confira os resultados e os jogos da 2.ª fase:

Terça-feira

América-MG 2 x 2 Ferroviária-SP (0 x 3)*

Paraná-PR 1 x 2 Audax-SP

Grêmio Osasco-SP 2 x 0 São Caetano-SP

Atibaia-SP 2 x 1 Sertãozinho-SP

Santos-SP 5 x 1 Náutico-PE

Velo Clube-SP 2 x 1 Internacional-RS

Cruzeiro-MG 1 x 1 Fluminense-RJ (5 x 3)*

Palmeiras-SP x Desportivo Brasil-SP

Quarta-feira

16 horas

São Paulo-SP x Santa Cruz-PE

Grêmio-RS x Coritiba-PR

Atlético-PR x Mogi Mirim-SP

América-SP x Juventude-RS

Botafogo-RJ x Fortaleza-CE

Figueirense-SC x Atlético-MG

18h30

Corinthians-SP x Bahia-BA

21 horas

Vasco da Gama-RJ x Goiás-GO

* Decisão nos pênaltis