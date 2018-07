Palmeiras vence Mirassol e se classifica para a semi no Campeonato Paulista

SÃO PAULO - O Palmeiras eliminou a chance de uma zebra e venceu o Mirassol por 2 a 1 nas quartas de final do Campeonato Paulista. A equipe foi a última dos grandes a entrar em campo, e venceu sem muitos sustos a equipe do interior. Agora, terá pela o seu arquirrival Corinthians como adversário na semifinal.

Apenas um pouco antes da partida é que Felipão confirmou a equipe do Palmeiras sem Thiago Heleno e Cicinho. Leandro Amaro e João Vitor começaram jogando - Márcio Araújo foi pra direita. No gol, Deola foi mantido como titular, deixando Marcos no banco de reservas.

Buscando abrir o placar e matar o jogo o quanto antes, o Palmeiras começou pressionando e assustando, principalmente pelos pés de Luan. Aos 5 minutos, ele recebeu na área, tirou do marcador e bateu para defesa elástica de Fernando Leal.

O goleiro, porém, nada pôde fazer para impedir que o Palmeiras abrisse o placar aos 10 minutos. Valdivia driblou Luis Henrique e experimentou de muito longe. A bola fez curva e Fernando Leal nem tentou chegar, ficando só olhando ela entrar no seu ângulo direito.

Em outro chute cheio de curva, dessa vez de Marcos Assunção, em cobrança de falta, Leal teve trabalho, mas conseguiu fazer boa defesa, mesmo dando rebote. Quando Valdivia cruzou rasteiro da esquerda, o goleiro passou pela bola, mas Tinga também não conseguiu alcançar de carrinho.

Aos 22 minutos, Danilo fez falta em Serginho e, em seguida, chutou o adversário no chão. Só levou o amarelo do árbitro Guilherme Ceretta de Lima. Também amarelado, Esley foi substituído por Marcelinho aos 32 e deixou o campo esbravejando contra o técnico Ivan Batiello.

A decisão do treinador, porém, se mostrou acertada. Por que foi o jogador emprestado pelo Corinthians que empatou o jogo. Serginho bateu escanteio pela esquerda, Luis Henrique desviou com classe no meio da área e Marcelinho só completou para o gol no segundo pau.

Na volta do intervalo, duas modificações táticas. No Mirassol, Daniel Marques entrou e deixou o time com três zagueiros. No Palmeiras, Márcio Araújo virou volante e João Vitor foi para a esquerda. O novo cenário foi melhor para os donos da casa.

Aos 11 minutos, Márcio Araújo pegou um rebote na entrada da área, bateu firme no canto direito, rasteiro, e voltou a colocar o Palmeiras na frente. Dois minutos depois, a situação ficou ainda melhor, já que o principal jogador do Mirassol, Xuxa, fez falta em Kleber, levou o segundo amarelo e acabou expulso pelo árbitro Guilherme Ceretta.

Sem nada a perder, o Mirassol não deixou o fato de jogar com um a menos influenciar no esquema ofensivo do time do interior. O Palmeiras passou a explorar contra-ataques e poderia ter chegado ao terceiro gol aos 22 minutos, quando Luan foi lançado em velocidade, entrou na área e, ao invés de tentar driblar Leal preferiu tocar na saída do goleiro. Mandou para fora.

No final, o Mirassol pressionou, bateu falta com o seu goleiro tentando cabecear na área palmeirense, mas não evitou a eliminação.

PALMEIRAS- 2 - Deola; Márcio Araújo, Leandro Amaro, Danilo e Rivaldo; João Vitor, Marcos Assunção, Valdivia (Lincoln) e Tinga (Chico); Luan e Kleber. Técnico - Luiz Felipe Scolari.

MIRASSOL - 1 - Fernando Leal; Samuel (Daniel Marques), Dezinho, Luis Henrique e Diego; Magal, Jairo, Esley (Marcelinho) e Xuxa; Serginho (Renato Peixe) e Wellington Amorim. Técnico - Ivan Batiello.

Gols - Valdivia, aos 10, e Marcelinho, aos 40 minutos do primeiro tempo; Márcio Araújo, aos 11 minutos do segundo tempo. Árbitro - Guilherme Ceretta de Lima. Cartões amarelos - Tinga, Danilo, Rivaldo, Xuxa, Dezinho e Esley. Cartão vermelho - Xuxa. Renda - R$ 466.682,00. Público - 16.653 pagantes (17.538 total) Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.

