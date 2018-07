Palmeiras vence no Pacaembu, mas Coritiba leva a vaga

A missão palmeirense era praticamente impossível, mas o time conseguiu se despedir com dignidade da Copa do Brasil. E ainda acabou com a incrível série de 24 vitórias seguidas do Coritiba, que ainda não tinha perdido nesta temporada. Já o time paranaense pôde comemorar a vaga, mantendo o sonho de conquistar o título inédito.

Antes do jogo, um pequeno grupo de torcedores ficou do lado de fora protestando contra o time. Alguns, inclusive, quebraram vidros do ônibus da delegação palmeirense na chegada ao estádio. Mas, dentro do Pacaembu, a torcida do Palmeiras tratou de incentivar os jogadores em campo - o público foi de mais de 6,5 mil pagantes.

O Palmeiras era quem precisava marcar gol, mas foi o Coritiba quem teve a primeira grande chance do jogo. Aos oito minutos, Bill apareceu sozinho na frente de Marcos, mas o goleiro palmeirense fez ótima defesa. Depois disso, o time paranaense pouco criou no ataque, limitando-se a segurar as investidas do ataque adversário.

O Coritiba, porém, foi pouco ameaçado no primeiro tempo. Sem criatividade no ataque, o Palmeiras apostou exclusivamente nas jogadas de bola parada com Marcos Assunção. Assim, foram inúmeros cruzamentos para a área, todos bem anulados pela defesa da equipe paranaense. E não houve sequer uma grande chance de gol palmeirense.

Mas panorama do jogo mudou no segundo tempo. O atacante Adriano, que tinha entrado no lugar do contundido Wellington Paulista durante o intervalo, disputou a bola dentro da área e o zagueiro Emerson acabou marcando gol contra. Assim, o Palmeiras fez 1 a 0 logo aos 25 segundos, animando a sua fanática torcida presente no Pacaembu.

Depois disso, o Palmeiras passou a pressionar. Para ajudar, o atacante Bill foi expulso aos 16 minutos, deixando o Coritiba com um jogador a menos em campo. Aí, o segundo gol palmeirense saiu aos 20, em cobrança de falta de Marcos Assunção. Mas ainda faltavam quatro gols para, pelo menos, levar a decisão da vaga para os pênaltis.

Apesar da vontade palmeirense para buscar uma vitória mais elástica e diminuir o vexame da histórica goleada sofrida na semana passada, o Coritiba conseguiu suportar a pressão. O time paranaense até que levou alguns sustos, mas saiu do Pacaembu com a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Agora, o desafio é contra o Ceará.

FICHA TÉCNICA:

Palmeiras 2 x 0 Coritiba

Palmeiras - Marcos; João Vítor (Patrik), Danilo, Thiago Heleno e Gabriel Silva; Chico, Márcio Araújo, Marcos Assunção e Lincoln (Tinga); Kléber e Wellington Paulista (Adriano). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Coritiba - Edson Bastos; Jonas, Demerson, Emerson e Lucas Mendes; Willian, Leandro Donizete, Everton Ribeiro (Marcos Paulo) e Davi (Leonardo); Anderson Aquino (Maranhão) e Bill. Técnico: Marcelo Oliveira.

Gol - Emerson (contra), aos 25 segundos, e Marcos Assunção, aos 20 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Nielson Nogueira Dias (PE).

Cartão amarelo - Kléber, Marcos Paulo e Lucas Mendes.

Cartão vermelho - Bill.

Renda - Não disponível.

Público - 6.541 pagantes.

Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.