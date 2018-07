Palmeiras vence o Árabe Unido por 2 a 0 em primeiro amistoso na América Central

Depois de 17 dias sem jogar, o Palmeiras voltou a campo neste sábado. Em amistoso internacional contra o Árabe Unido, time da primeira divisão panamenha, na Cidade do Panamá, o time alviverde venceu por 2 a 0. A partida serviu para dar ritmo aos comandados do técnico Roger Machado e faz parte da excursão do clube pela América Central, onde realiza mais dois jogos.

Contra um adversário que não mostrou qualquer resistência, o Palmeiras dominou totalmente a partida, no estádio Rommel Fernández, onde a seleção do Panamá mandou os seus jogos nas Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018. A vitória saiu sem que os paulistas imprimissem um ritmo forte.

Os panamenhos, que possuem 13 títulos nacionais desde a sua fundação, em 1994, sequer exigiram trabalho do goleiro Weverton, que iniciou o duelo - Jailson ficou no banco de reservas e Fernando Prass nem viajou por ainda estar se recuperando de uma inflamação no joelho. O desempenho dos adversários beirou o amadorismo.

E o primeiro gol não demorou a sair. Aos 12 minutos, Dudu bateu lateral para William, que recebeu sozinho dentro da área. Ele tocou para Hyoran entrar de carrinho para abrir o placar. Aos 23, o lateral-esquerdo Victor Luis fez boa jogada e tocou para trás para William definir e fazer o segundo.

Depois dos gols, o time alviverde, que já não estava fazendo jogadas agudas, tocou mais ainda a bola na linha de defesa e no meio de campo. O jogo morno esfriou de vez até o término do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, Roger Machado trocou os 10 jogadores de linha que iniciaram a partida. Permaneceu apenas Weverton. Porém, Antônio Carlos, Diogo Barbosa, Nicolás Freire e Gustavo Scarpa não ficaram no banco de reservas e devem ser aproveitados nos outros dois amistosos da excursão.

Pouco se pôde observar nos atletas palmeirenses tamanha a fragilidade do Árabe Unido. De negativo, o meia-atacante Vitinho, que voltou do Barcelona B, ficou apagado. Lucas Lima ficou devendo.

Ao contrário da primeira etapa, em que a bola rolou por mais tempo, a parte final foi mais travada, com muitas faltas dos paulistas, que se mostraram afoitos. Final: 2 a 0 para o Palmeiras.

Após esse jogo, o clube brasileiro permanece no Panamá e encara outro amistoso diante do Independiente Medellín, da Colômbia, nesta quarta-feira. Depois o time viaja à Costa Rica para enfrentar a Liga Ajuelaense, no outro domingo, dia 8.

Pelo Campeonato Brasileiro, o time alviverde volta a campo no dia 19 de julho, às 20 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, contra o Santos, pela 13.ª rodada. A equipe está na sexta posição, com 19 pontos. No segundo semestre, os paulistas ainda disputam a Copa do Brasil e a Copa Libertadores.