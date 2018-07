Palmeiras supera Corinthians e conquista a Copa do Brasil Sub-17

O Palmeiras venceu o Corinthians nos pênaltis e conquistou nesta quinta-feira, pela primeira vez em sua história, o título da Copa do Brasil Sub-17. Em duelo disputado no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o time alvinegro conseguiu a vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar, resultado que o clube alviverde fez no jogo de ida, na semana passada, no estádio Itaquerão. A decisão foi para os pênaltis e brilhou a estrela do goleiro Lucas Bergantin.

+ Palmeiras assina contrato de cinco anos com Lucas Lima

+ Felipe Melo: 'Não convidaria Cuca para um churrasco'

O jogador entrou no final da partida por conta da disputa de pênaltis. E a alteração deu resultado. Ele pegou duas cobranças e garantiu o triunfo final por 4 a 3.

A equipe alviverde foi melhor no tempo regulamentar e criou mais chances de gol. Como tinha o mando de campo, contou com a maior parte dos torcedores e foi para cima do adversário. O Corinthians, no entanto, foi mais preciso. Aos 24 minutos do segundo tempo, Vitinho recebeu lançamento na esquerda e cruzou rasteiro. Mascarenhas apareceu na segunda trave e mandou para as redes.

O resultado levou a decisão para os pênaltis. Pelo Palmeiras, marcaram: Alan, Patrick, Luan e Esteves. Lucas Bergantin pegou a primeira cobrança, de Ronald, e a quarta, de Piracicaba. Fizeram pelo Corinthians: Vitinho, Mascarenhas e Giovanny.