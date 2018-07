Palmeiras vence o Coruripe sem sustos e avança na Copa do Brasil

O Palmeiras não foi brilhante, mas conseguiu derrotar o Coruripe, de Alagoas, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira, e avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. Sem Valdivia, suspenso, e Daniel Carvalho, lesionado, a equipe sofreu com a falta de criatividade, mas contou novamente com Marcos Assunção, autor de um gol e uma assistência, para conquistar a vitória em Jundiaí.

Assim, o time paulista confirmou a vantagem conseguida na primeira partida, quando venceu por 1 a 0 na casa do adversário. Agora o adversário pela competição nacional será o Horizonte, do Ceará, mas antes as atenções serão voltadas para o clássico diante do Corinthians, neste domingo, às 16 horas, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. Já o Coruripe tem pela frente apenas o Campeonato Alagoano, no qual é o quinto colocado do segundo turno.

O JOGO

A diferença técnica entre as equipes ficou clara logo no início da partida, quando os zagueiros do Coruripe se atrapalharam por duas vezes e quase tocaram contra a própria meta. Com mais posse de bola, o Palmeiras não saia do campo de ataque e controlava o jogo.

O time paulista criou sua primeira boa chance aos 16 minutos. Maikon Leite recebeu bom passe pela direita e tentou o cruzamento para Barcos. A zaga rebateu e ele mesmo chutou forte, exigindo boa defesa de Juninho.

Apesar do amplo domínio na posse de bola, o Palmeiras tinha grandes dificuldades quando chegava perto da área adversária. Talvez sentindo a falta de Daniel Carvalho e Valdivia, a equipe não conseguia acertar o último passe e, por isso, não criava oportunidades.

O cenário da partida seguiu desta forma e o Coruripe começou a se animar. Aos 33 minutos, os alagoanos quase abriram o placar. Clayton cobrou falta de muito longe, mas com potência, no ângulo esquerdo de Deola, que precisou fazer grande defesa. A bola ainda resvalou no travessão antes de sair.

A oportunidade do adversário acordou o Palmeiras, que respondeu no lance seguinte, com Patrik, mas o primeiro tempo se arrastou da mesma forma até o intervalo, quando, insatisfeito, o técnico Luiz Felipe Scolari fez duas mudanças: saíram Patrik e Maikon Leite, entraram Pedro Carmona e Ricardo Bueno.

Com dois centroavantes, o Palmeiras passou a tentar mais os cruzamentos para a área. Aos 3 minutos, Marcos Assunção cruzou da esquerda e a bola passou perigosamente. Na sequência, Barcos tentou novo lançamento, mas Juninho espalmou para escanteio.

Com a falta de criatividade, os anfitriões chegaram ao primeiro gol com a jogada em que são sempre mortais: as cobranças de falta. Aos 10 minutos do segundo tempo, Ricardo Bueno foi puxado próximo à meia-lua. Marcos Assunção bateu por cima da barreira e Juninho nem pulou nela.

Mas não é apenas finalizando a gol que Marcos Assunção é decisivo para o Palmeiras e, aos 13 minutos, ele mostrou sua outra qualidade. O volante recebeu pela direita, e, de primeira, bateu com o lado externo do pé, para dentro da área. A bola pegou uma curva e caiu na cabeça de Barcos, que só teve o trabalho de desviar e ampliar a vantagem.

Mais relaxado, o Palmeiras passou a criar chances. Aos 17 minutos, Ricardo Bueno aproveitou falha da zaga, saiu sozinho, mas preferiu rolar para o meio ao invés de chutar. João Vitor chegou finalizando, mas pegou muito embaixo da bola. Cinco minutos depois, Pedro Carmona bateu falta no ângulo esquerdo, mas Juninho defendeu.

O ritmo da partida diminuiu, mas ainda assim os anfitriões conseguiram aumentar o placar. Aos 39 minutos, Juninho recebeu pela esquerda, entrou na área e bateu para o meio da área. Jhota tentou afastar, mas tocou de carrinho para o próprio gol, selando o 3 a 0.

PALMEIRAS 3 X 0 CORURIPE

PALMEIRAS - Deola; Cicinho, Henrique, Leandro Amaro e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Patrik (Pedro Carmona); Maikon Leite (Ricardo Bueno) e Barcos (Vinícius). Técnico - Luiz Felipe Scolari.

CORURIPE - Juninho; Rogério Rios, Jacó, Mello e Rogerinho; Jhota, Jair (Jacobina), Geninho (Wallax) e Cleiton; Ivan Mota (Jhulliam) e Washington Luigi. Técnico - Elenilson Santos.

GOLS - Marcos Assunção, aos 10, Barcos, aos 13, Juninho, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leandro Junior Hermes (PR).

CARTÕES AMARELOS - Jacó, Barcos.

RENDA - R$ 250.826,00.

PÚBLICO - 11.143 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).