Palmeiras vence o Guaratinguetá e reassume a liderança do Paulista

GUARATINGUETÁ - O Palmeiras venceu o Guaratinguetá na noite desta sexta-feira, por 3 a 2, no Estádio Dario Rodrigues Leite, e voltou à liderança do Campeonato Paulista. Com o resultado, pela oitava rodada, a equipe chegou aos 20 pontos, ultrapassando o Guarani, que estava na ponta da competição provisoriamente desde a última quinta.

Já o Guaratinguetá sofreu sua quarta derrota consecutiva e segue em crise. Com apenas uma vitória até o momento, a equipe do interior é a penúltima colocada, com quatro pontos, e segue muito ameaçada pelo rebaixamento.

Na próxima rodada, o Palmeiras receberá o Oeste, na próxima quinta-feira, no Pacaembu, às 19h30. No mesmo dia, o Guaratinguetá vai a Catanduva, onde tentará a reabilitação diante do Catanduvense, às 21h50.

O JOGO

Em boa fase, o time da capital paulista vinha de quatro vitórias consecutivas e precisava do resultado positivo para recuperar a liderança. Já os anfitriões entraram em campo em situação oposta. Com o mau momento, a diretoria reformulou o elenco, dispensou alguns jogadores e contratou nomes como Baggio, Reinaldo e Jeovânio, titulares nesta sexta.

A partida começou movimentada, com as duas equipes se lançando ao ataque. Logo aos quatro minutos, o Palmeiras chegou pela primeira vez. Maikon Leite fez jogada individual pela direita, passou pelo marcador e bateu de esquerda. O goleiro Jailson desviou para escanteio.

Mas foi o Guaratinguetá que abriu o placar, logo em seu primeiro lance de perigo, e com um golaço. Aos 10 minutos, Pio ganhou a dividida com Juninho pelo lado direito e arriscou de muito longe. O chute surpreendeu o goleiro Deola e entrou no ângulo direito.

Com a vantagem a equipe da casa se retraiu, enquanto o Palmeiras cresceu. Patrik e Maikon Leite levaram perigo logo em seguida, mas foi aos 17 minutos que saiu o gol. Marcos assunção bateu falta no canto direito baixo de Jailson, que espalmou para escanteio. Após a cobrança, a bola ficou no meio da área, Artur aproveitou rebote e bateu para fazer seu terceiro gol na competição e empatar o placar.

A partir daí, o jogo ficou morno. O Palmeiras tentava pressionar, mas esbarrava na defesa do Guaratinguetá, que, assustado, passou a se preocupar em não levar a virada. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, o argentino Barcos apareceu.

Aos 46 minutos, Maikon Leite arrancou pela intermediária, tabelou com Barcos e, quando estava de frente para o goleiro, foi derrubado por Daniel. Pênalti para o Palmeiras e cartão vermelho para o jogador do Guaratinguetá. Na cobrança, o atacante argentino bateu no canto esquerdo de Jailson e virou o placar.

Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras começou a explorar a vantagem numérica e levou perigo duas vezes com Patrik, antes dos 3 minutos. Mas, após o ímpeto inicial, o time da casa se recuperou e equilibrou as ações.

Com Daniel Carvalho apagado no jogo, os visitantes dependiam de jogadas individuais de Maikon Leite e cobranças de falta de Marcos Assunção para chegar com perigo. Assim, o Guaratinguetá se animou e levou perigo com Nenê, em uma cobrança de falta, que acabou indo por cima do gol.

Apenas aos 30 minutos o Palmeiras teve outra grande oportunidade. Maikon Leite aproveitou vacilo da defesa adversária, invadiu a área, mas deu tempo para o zagueiro se recuperar. No lance seguinte, o próprio atacante disparou em direção ao gol e foi seguro por Baggio, que também acabou expulso, deixando o Guaratinguetá com dois jogadores a menos.

Com grande vantagem numérica, os visitantes passaram a controlar a posse de bola e ainda chegaram ao terceiro gol. Aos 41 minutos, o volante João Vitor recebeu na intermediária e chutou forte para marcar um belo gol e selar a quinta vitória palmeirense seguida. Ainda deu tempo para Pio diminuir, em cobrança de falta, com falha de Deola, mas já era tarde.

GUARATINGUETÁ 2 x 3 PALMEIRAS

GUARATINGUETÁ - Jailson; Luiz Felipe, Baggio, Fernando (Vinicius) e Reinaldo; Jeovânio (Daniel), Pio, Gercimar e Nenê; Lúcio Flávio (Pedro) e Djavan. Técnico: Vilson Tadei.

PALMEIRAS - Deola; Artur (João Vitor), Leandro Amaro, Henrique e Juninho (Gerley); Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Daniel Carvalho (Vinícius); Maikon Leite e Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS - Pio, aos 10, Artur, aos 17, e Barcos, aos 46 minutos do primeiro tempo. João Vitor, aos 41, e Pio, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Vitor, Fernando, Barcos, Juninho, Marcos Assunção, Djavan, Henrique.

CARTÕES VERMELHOS - Daniel, Baggio.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues Guerra.

RENDA - R$ 195.660,00.

PÚBLICO - 7.002 pagantes.

LOCAL - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).