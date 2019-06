Palmeiras vence o Leganés e conquista o Mundial Sub-17 pela 2ª vez consecutiva

As categorias de base do Palmeiras seguem fortes. Neste sábado, o time alviverde derrotou o Leganés, da Espanha, por 2 a 1 e conquistou de forma invicta o Mundial Sub-17 pelo segundo ano consecutivo. Em 2018, o título veio depois de uma goleada por 4 a 2 em cima do Real Madrid na final.

O Palmeiras encontrou dificuldades diante do Leganés, que derrotou na fase de grupos por 3 a 0, tanto que o triunfo foi conquistado de virada. Depois de desperdiçar uma penalidade com Gabriel Silva, a equipe alviverde viu o adversário espanhol abrir o placar no final do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Palmeiras cresceu e chegou à vitória com gols do lateral Gustavo Garcia, em cobrança de falta com categoria, e do atacante Gabriel Silva, que se redimiu do pênalti perdido e anotou o tento do título palmeirense. Ele foi o artilheiro do time no torneio ao lado do companheiro de ataque Fabrício. Ambos balançaram as redes três vezes.

A campanha vitoriosa deste ano foi ainda melhor que a da temporada passada, visto que os garotos do Palmeiras tiveram 100% de aproveitamento nesta edição, com seis vitórias em seis jogos, 11 gols marcados e só três sofridos, enquanto em 2018 o time alviverde empatou uma das seis partidas. Antes de vencer o Leganés na final, a equipe paulista passou pelo mesmo rival da Espanha na estreia, derrotou o Periso CF no jogo seguinte na primeira fase, e deixou pelo caminho JEF United nas quartas de final e Betis na semifinal.

Chamado "Mundial de Clubes de La Comunidad de Madrid Sub-17", o torneio nasceu em 2005 e é disputado anualmente. São sempre 16 times, com representantes de vários países. Neste ano, participaram da competição Palmeiras, Leganés, Real Madrid, Atlético de Madrid, Betis e Periso CF (os cinco da Espanha), Altinordu (Turquia), JEF United (Japão) e Deportivo Cali (Colômbia). Os confrontos foram todos disputados no estádio La Aldehuela, na cidade de Fuenlabrada, região metropolitana de Madri.

O Real Madrid tem quatro títulos e é maior vencedor do torneio, seguido pelo Corinthians, que tem três taças. Com o sucesso recente, o Palmeiras conquistou seu segundo troféu e se igualou a São Paulo e Boca Juniors. Atlético de Madrid e River Plate venceram o campeonato uma vez, enquanto o Barcelona já chegou três vezes à final, mas nunca foi campeão.