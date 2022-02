Palmeiras vence o Santo André com gol de Veiga e amplia série invicta no Paulistão

O Palmeiras fez um bom jogo e derrotou - com algum sofrimento - o Santo André neste sábado, por 1 a 0, no Allianz Parque. No reencontro com a sua torcida uma semana depois de perder a decisão do Mundial, o time alviverde adotou um novo sistema tático, foi dominante em parte do jogo e garantiu o quinto triunfo no Campeonato Paulista com gol de Raphael Veiga, convertendo pênalti na primeira etapa.

O Palmeiras abriu vantagem como o líder geral do Estadual e do Grupo C, isso mesmo com dois jogos por fazer. São 16 pontos, fruto de cinco vitórias e um empate, e a invencibilidade no torneio mantida. O próximo desafio será a oitava final em 15 meses. Na quarta-feira, a equipe começa a decidir contra o Athletico-PR a Recopa Sul-Americana. O jogo de ida está agendado para a Arena da Baixada e o de volta, para o Allianz Parque. O Santo André tem sete pontos, amarga a lanterna do Grupo D, que tem o Bragantino na liderança, e começa a se preocupar com o risco de ser rebaixado.

Na ausência de um camisa 9 de peso, o Palmeiras atacou com 4 ou 5 jogadores pisando na área. O novo modelo de jogo, com Rony de volta à ponta e Raphael Veiga como um falso 9 muitas vezes, deu resultado. Mas a carência no comando de ataque já prejudicou a equipe no Mundial e deve atrapalhar outras vezes na temporada.

Os 20 mil torcedores que foram ao Allianz Parque se reencontrar com o Palmeiras viram das arquibancadas um bom jogo. O Santo André começou melhor, levou perigo a Weverton em conclusões de fora da área, mas o time alviverde equilibrou a partida rapidamente e passou a dominá-la com naturalidade.

Goleiro da seleção brasileira, Weverton trabalhou em dois arremates, de Giovanny e Dudu Vieira. Depois disso, o Palmeiras subiu a marcação e tomou o controle do jogo. Atuesta, substituto Gustavo Scarpa, se entendeu bem com Raphael Veiga, Dudu e Rony no novo esquema de Abel Ferreira. Neste modelo de jogo, o português, provando que tem vasto repertório tático, tirou Rony do comando de ataque, onde estava improvisado, e o mandou de volta à ponta esquerda. Na ausência de um camisa 9, mais de um atleta faz essa função, e todos os meias chegam à área para ajudar na construção e conclusão das jogadas.

Veiga foi quem mais ficou por ali. E saiu dos pés dele o gol palmeirense, em cobrança de pênalti assinada com o auxílio do VAR após toque de mão e convertida com categoria pelo meio-campista. Veiga nunca desperdiçou um pênalti com a camisa do Palmeiras. São 17 tentativas e 17 acertos. Ele bateu, desta vez, no meio do gol.

Embalado, o time anfitrião teve duas chances para ampliar, com Veiga e Dudu após assistências de Atuesta, mas os dois concluíram para fora. O Santo André quase empatou no fim, mas Weverton reapareceu para defender o chute rasteiro de Dudu Vieira e garantir o triunfo parcial palmeirense.

O Palmeiras voltou do intervalo disposto a definir com rapidez o jogo. Criou ao menos três chances para tal, mas não marcou. Veiga quase alcançou passe de Dudu, Murilo exigiu boa defesa de Jefferson Paulino em cabeceio forte e Jailson perdeu dentro da área a chance mais clara. Livre, o volante recebeu de Veiga e chutou para fora.

Faltou o cara para empurrar a bola para as redes para ampliar o placar após 12 finalizações. Não fez falta neste sábado porque os anfitriões sustentaram o resultado até o fim. Mas deve fazer em outras partidas. Fato é que Abel tem tentado encontrar alternativas sem o seu 9 tão desejado. No fim, o português descansou titulares e rodou o elenco. O Santo André pressionou nos minutos finais, mas esbarrou em suas limitações técnicas e na forte defesa palmeirense, a melhor do campeonato, com apenas um gol sofrido.

PALMEIRAS 1 X 0 SANTO ANDRÉ

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo (Rafael Navarro), Jailson e Atuesta; Raphael Veiga (Breno Lopes), Dudu (Patrick de Paula) e Rony (Wesley). Técnico: Abel Ferreira.

SANTO ANDRÉ - Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão e Thallyson; Serginho (Sabino), Dudu Vieira, Carlos Jatobá (Thiaguinho) e Giovanny (Gustavo Nescau); Lucas Tocantins (Bruno Xavier) e Júnior Todinho (Rochinha). Técnico: Thiago Carpini.

GOL - Raphael Veiga, aos 33 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Thiago Lourenço de Mattos

CARTÕES AMARELOS - Serginho, Thiago Carpini, Atuesta, Gustavo Nescau, Abel Ferreira e Jeferson

PÚBLICO - 20.723

RENDA - R$ 985.194,21

LOCAL - Allianz Parque.