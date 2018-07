Palmeiras vence o Universitario de Sucre fora de casa por 1 a 0

A mira fatal de Marcos Assunção e os milagres de Deola deram ao Palmeiras uma importante vitória diante do Universitário de Sucre, na Bolívia, por 1 a 0, na noite desta quinta-feira. Com o resultado, o clube alviverde jogará por um simples empate no confronto de volta, na próxima semana, para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana.

O torneio continental é a principal meta de Felipão nesta temporada. Apesar do bom momento no Campeonato Brasileiro, o treinador pediu concentração total do grupo para conquistar o título e a vaga na Libertadores, em 2011. Se o Palmeiras confirmar o favoritismo na próxima quarta-feira, terá na fase seguinte Atlético-MG ou Santa Fé, da Colômbia.

Esta foi a sétima partida seguida sem derrota do Palmeiras, que volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Ceará, na Arena Barueri, pelo Brasileirão. O clube alviverde não sabe se poderá contar com Valdívia, que sofreu uma contusão na coxa no duelo contra o Universitario e precisará ser reavaliado pelos médicos.

No confronto desta quinta-feira, o Palmeiras começou concentrado na defesa, para poupar um pouco de gás para suportar a altitude de 2.800 metros de Sucre. O time boliviano criou boas oportunidades, mas mostrou ineficiência nas finalizações. Apesar dos constantes cruzamentos, Deola passou segurança quando foi exigido.

O Palmeiras marcou seu gol aos 26 minutos da etapa inicial. Após Kléber sofrer falta de Aguirre na entrada da área, Marcos Assunção confirmou a boa fase e bateu com maestria no ângulo direito de Carlos Lampe. O goleiro do Universitario ficou completamente parado e apenas viu a bola estufar as redes.

Faltou ar. Na etapa final, o time boliviano se aproveitou da altitude e deu muito mais trabalho. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, Deola teve de trabalhar. Após cobrança de escanteio, a bola desviou na defesa e Fernández arrematou para o gol. O goleiro palmeirense, que disse se dar bem na altitude, encaixou com firmeza.

O Palmeiras teve problemas com o cansaço. O Universitario criou mais duas oportunidades. Na primeira, aos 13 minutos, Bejarano cobrou falta com força, rasteiro. Deola deu o rebote e Cirillo desviou para o gol. O goleiro palmeirense, mesmo caído, defendeu. A outra chance foi através de um chute de Fernández, que tirou tinta da trave esquerda, aos 16.

A oportunidade mais incrível desperdiçada pelo Universitário foi aos 21 minutos. Após cobrança de escanteio de Lima, a bola foi desviada por Bejarano e tocou na trave direita. Aguirre pegou o rebote na pequena área e Danilo cortou. A bola ainda ficou viva dentro da área, e Galindo meteu um bico para fora.

Deola ainda fez outras defesas sensacionais, e o alviverde só não voltou com uma vitória maior da Bolívia devido a um erro de arbitragem, que anulou um gol legal de Lincoln, aos 36 minutos, que completou para o gol após chute de Kléber - o bandeirinha assinalou impedimento, mas o meia estava em posição legal.

UNIVERSITARIO DE SUCRE 0 X 1 PALMEIRAS

Universitario - Carlos Lampe; Añes, Albarracín, Aguirre e Bejarano; Luis Liendo , Sacha Lima, Gallegos (Morales ) e Julio Junco (Cirillo); Galindo e Fernández (Vaca). Técnico: Javier Veiga.

Palmeiras - Deola; Marcio Araujo, Mauricio Ramos (Leandro Amaro), Danilo e Gabriel Silva; Pierre (Fabrício ), Tinga , Marcos Assunção e Rivaldo; Valdívia (Lincoln) e Kleber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Gol - Marcos Assunção, aos 26 minutos do primeiro tempo;- Público e Renda - Não disponível; Árbitro - Víctor Carrilo (PER); Local - Olímpico Patria do Sucre, na Bolívia.