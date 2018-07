Palmeiras derrota o Sampaio Corrêa e vai à quarta fase da Copinha

Com gols de Daniel e Felipe no segundo tempo, o Palmeiras venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0 e garantiu a classificação para a quarta fase da 47.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também na tarde desta quinta-feira, o Bahia passou com facilidade pelo Araxá-MG, em Taubaté (SP), com uma vitória por 4 a 1 e o Juventus perdeu na Rua Javari para o América-MG por 2 a 1.

Na vantagem de jogar no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos (SP), por ter melhor campanha na competição, o Palmeiras agora recebe o América-MG, do jovem atacante Vitinho. Ele foi responsável por marcar os dois gols da virada em cima do Juventus, que jogou melhor durante os 90 minutos, mas falhou em dois lances simples.

Já o Bahia contou com a estrela de Edimundo para golear o Araxá e garantir a classificação. Na próxima fase, o clube enfrentará Red Bull Brasil-SP ou Flamengo, que entram em campo às 21 horas, em Mogi das Cruzes (SP).

Fechando a rodada, o Rondonópolis-MT se classificou nos pênaltis, por 4 a 3, diante do ABC, após empatar no tempo normal por 0 a 0 em São Bernardo do Campo (SP). Ele vai pegar o vencedor de São Paulo x Figueirense, que jogam ainda nesta quinta-feira.