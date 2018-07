Palmeiras vence só um dos últimos 15 clássicos, mas Oswaldo minimiza O Palmeiras tem deitado e rolado diante dos times pequenos no Campeonato Paulista, mas nas três vezes em que enfrentou equipes da Série A do Campeonato Brasileiro saiu derrotado e piorou ainda mais o retrospecto do time em clássicos sob a gestão do presidente Paulo Nobre. Considerando o retrospecto geral desde que o atual mandatário assumiu o poder, em janeiro de 2013, a marca é muito ruim: o time conquistou apenas uma vitória em 15 jogos. Para o técnico Oswaldo de Oliveira, a derrota para o Santos não é motivo de apreensão e é até, certo ponto, normal.