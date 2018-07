Palmeiras venceu apenas um clássico sob a gestão de Nobre

Além da possibilidade de se afastar ainda mais da parte debaixo da tabela, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Corinthians, sábado, às 16h20, no Pacaembu, para tentar melhorar o retrospecto em clássicos sob o comando do presidente Paulo Nobre. Em 11 jogos disputados contra os maiores rivais - Corinthians, São Paulo e Santos - a equipe alviverde venceu apenas um jogo.

Dos 33 pontos possíveis nessas partidas, o Palmeiras conquistou oito. Foram uma vitória, cinco empates e cinco derrotas, o que dá um aproveitamento de 24% de aproveitamento. O número baixo de clássicos se dá pelo fato do time ter disputado a Série B do ano passado e com isso deixou de jogar duas vezes contra Corinthians, São Paulo e Santos.

O único rival derrotado pelo Alviverde na gestão Nobre foi o São Paulo, durante o Campeonato Paulista deste ano. No Pacaembu, Valdivia e Alan Kardec marcaram e o Palmeiras levou a melhor.

Contra o Corinthians, foram dois empates e uma derrota. O resultado negativo foi justamente no último jogo, quando enfrentou o rival no Itaquerão e foi derrotado por 2 a 0.

No dia 29 de novembro será realizada uma nova eleição no Palmeiras e Paulo Nobre tenta a reeleição. Seu concorrente é Wlademir Pescarmona.

Veja a lista dos clássicos disputados pelo Palmeiras na gestão Paulo Nobre

17/02/2013 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras

10/03/2013 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras

24/03/2013 - Palmeiras 0 x 0 Santos

27/04/2013 - Santos 1 x 1 Palmeiras*

02/02/2014 - Palmeiras 2 x 0 São Paulo

16/02/2014 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras

23/03/2014 - Santos 2 x 1 Palmeiras

17/07/2014 - Santos 2 x 0 Palmeiras

27/07/2014 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras

17/08/2014 - Palmeiras 1 x 2 São Paulo

19/10/2014 - Palmeiras 1 x 3 Santos

*Nos pênaltis, o Santos ganhou por 4 a 2