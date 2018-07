Palmeiras venceu só 1 de 14 clássicos sob a presidência de Nobre

A derrota para o Corinthians por 1 a 0 no último domingo, além de frustrar os palmeirenses no primeiro clássico disputado no Allianz Parque, fez com que o retrospecto do presidente Paulo Nobre contra os seus principais rivais piorasse ainda mais. Desde janeiro de 2013, quando ele assumiu a presidência, o Palmeiras venceu apenas um clássico em 14 disputados.

Foram sete derrotas e seis empates, o que dá um aproveitamento de 21,4%. A única vitória do dirigente aconteceu em fevereiro do ano passado, quando o Palmeiras derrotou o São Paulo por 2 a 0. Contra o Corinthians, foram três empates e duas derrotas.

Neste domingo, o Palmeiras criou chances de conseguir pelo menos o empate, acertou até uma bola na trave, mas Danilo marcou o gol que garantiu mais um resultado negativo do time na gestão Paulo Nobre.

Outro fato curioso é que o Palmeiras ainda não conseguiu vencer em sua casa jogos oficiais como mandante. No ano passado, perdeu para o Sport e empatou com o Atlético-PR e neste ano, venceu o Audax, mas não era o mandante, e perdeu para Ponte Preta e Corinthians. Foram conquistadas duas vitórias, contra Shandong Luneng, da China, e Red Bull Brasil, mas essas partidas foram amistosas.

Veja a lista dos clássicos disputados pelo Palmeiras na gestão Paulo Nobre:

17/02/2013 - Corinthians 2 x 2 Palmeiras

10/03/2013 - São Paulo 0 x 0 Palmeiras

24/03/2013 - Palmeiras 0 x 0 Santos

27/04/2013 - Santos 1 x 1 Palmeiras

02/02/2014 - Palmeiras 2 x 0 São Paulo

16/02/2014 - Corinthians 1 x 1 Palmeiras

23/03/2014 - Santos 2 x 1 Palmeiras

17/07/2014 - Santos 2 x 0 Palmeiras

27/07/2014 - Corinthians 2 x 0 Palmeiras

17/08/2014 - Palmeiras 1 x 2 São Paulo

19/10/2014 - Palmeiras 1 x 3 Santos

25/10/2014 - Palmeiras 1 x 1 Corinthians

16/11/2014 - São Paulo 2 x 0 Palmeiras

08/02/2015 - Palmeiras 0 x 1 Corinthians