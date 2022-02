Palmeiras anuncia venda de ingressos para a final do Mundial contra o Chelsea; confira valores

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira, dia 10, a venda de ingressos para a final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, nos Emirados Árabes. As vendas têm início a partir das 17h (horário de Brasília), através do site www.ingressospalmeiras.com.br. Nesse primeiro momento, os ingressos estarão disponíveis apenas torcedores que adquiriram ingressos para a semifinal contra o Al-Ahly.

Os valores da entrada variam de R$ 83,00 a R$ 166,00, com pagamento apenas em cartão de crédito e pix. Caso os ingressos não se esgotem, os demais torcedores terão a possibilidade de efetuarem a compra.

O clube também informou que os membros do plano Avanti não terão prioridade de compra neste momento. O torcedor interessado poderá adquirir até dois ingressos por CPF e os ingressos, assim que houver a confirmação da compra, serão enviados por e-mail.

A partida será disputada neste sábado, 12, a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed. O Palmeiras ainda ressalta que os torcedores que irão à final se atentem aos protocolos sanitários, adotados pela FIFA em suas competições, como é o caso do Mundial de Clubes.