Palmeiras vende 10 mil ingressos antecipados para estreia no Estadual

A cerca de uma semana na estreia do Campeonato Paulista, dia 18, contra o Santo André, a torcida do Palmeiras começou a se mobilizar para marcar presença no primeiro jogo do time na temporada. O clube divulgou nesta quarta-feira já ter vendido 10 mil ingressos para a partida no Allianz Parque.

Os membros do programa de sócio torcedor Avanti terão preferência de compra até o fim da tarde desta quinta-feira. Depois disso, o público em geral terá acesso aos bilhetes. Os valores variam de R$ 90 a R$ 160. Antes da partida, o Palmeiras vai realizar um jogo-treino preparatório, que será nesta sexta-feira, contra o Atibaia, na Academia de Futebol.

O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF regularizou nesta quinta-feira a situação de registro dos dois últimos reforços palmeirenses que ainda não haviam sido liberados. O goleiro Weverton e o meia Lucas Lima tiveram os nomes publicados no documento e agora, assim como os demais contratados pelo clube, já podem estrear pela equipe do técnico Roger Machado.