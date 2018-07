Palmeiras vende 15 mil ingressos para estreia na Copa do Brasil

SÃO PAULO - O torcedor do Palmeiras está empolgado com o time, e não é somente na Série B do Brasileiro, que lidera com folga até agora. Para a partida contra o Atlético-PR, em sua estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Pacaembu, o clube já vendeu 15 mil ingressos. Os lugares destinados aos setores de Arquibancada, Verde e Amarelo estão esgotados. Como sempre, o sócio-torcedor do Palmeiras teve exclusividade na compra dos ingressos pela internet até domingo. As vendas para o torcedor comum começaram segunda-feira.

Nas bilheterias da sede social do Palmeiras e nos demais postos de venda, os torcedores poderão comprar as entradas até esta terça-feira (20), das 10h às 17h. Na quarta-feira (21), dia do jogo, as vendas acontecerão somente pela internet (até o início do confronto), nas bilheterias da sede social do Palmeiras, das 10h às 17h, e no estádio do Pacaembu, das 10h até o intervalo da partida.

PREÇOS

Os valores dos ingressos são os seguintes:

Arquibancadas Verde e Amarela - R$ 50,00

Arquibancada Laranja - R$ 50,00

Cadeira Laranja - R$100,00

Cadeira Descoberta - R$150,00

Cadeira Coberta Azul - R$ 250,00

Tobogã - R$ 40,00

Arquibancada Visitante Lilás - R$ 50,00

PONTOS DE VENDA

Bilheteria da sede social do Palmeiras

Endereço: Rua Turiassu

Horário de atendimento: 21 de agosto, das 10h às 17h

Estádio do Pacaembu

Bilheterias

ACESSO

Torcida Uniformizada: as torcidas uniformizadas do time local só poderão entrar pelo Portão 03 (Arquibancada Amarela). Em outros portões, não será permitida a entrada de torcedores com trajes de Organizadas.

Torcida Visitante: O acesso não será permitido para torcedores com camisas, bandeiras e acessórios do time adversário nos setores da torcida local.

GRATUIDADE

Crianças: o direito à gratuidade é destinado a crianças de 5 a 12 anos (incompletos) nos seguintes setores do Pacaembu: Arquibancadas Verde e Amarela (Portão Principal e 03), Arquibancada Laranja (Portão 21), Tobogã (Portões 25 e 26) e Arquibancada Visitante (Portão 22). Para o acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada ou a Certidão de Nascimento original e acompanhada de um adulto pagante.

Atenção: O acesso de menores de 5 anos será permitido mediante autorização do policiamento local.

60 ANOS

Adultos com idade igual ou superior a 60 anos possuem direito à gratuidade nos seguintes setores do Pacaembu: Arquibancadas Verde e Amarela (Portão Principal e 03), Arquibancada Laranja (Portão 21), Tobogã (Portões 25 e 26) e Arquibancada Visitante (Portão 22). Para o acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada.

PNE

Portador de Necessidades Especiais possuem direito à entrada franca nos seguintes setores do Pacaembu: Arquibancadas Verde e Amarela (Portões Principal e 03), Arquibancada Laranja (Portão 21), Tobogã (Portões 25 e 26) e Arquibancada Visitante (Portão 22). Para o acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o documento de PNE ou laudo médico. O acompanhante deverá adquirir o ingresso do mesmo setor.

CADEIRANTE

Os cadeirantes possuem gratuidade somente no setor Cadeira Laranja Central (Portão 13). O acompanhante deverá adquirir o ingresso do mesmo setor.

PROFESSORES

Professores da rede pública estadual e municipal de ensino de São Paulo possuem o benefício da meia-entrada. Para compra e acesso ao estádio, é obrigatório apresentar o holerite referente ao mês vigente ou da carteira funcional emitida pela Secretaria Estadual de Educação e documento de identidade original (RG) ou cópia autenticada. (Lei Estadual nº 10.858/2001 e Lei Estadual nº 14.729/2012).