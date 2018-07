Palmeiras vende 15 mil ingressos para jogo decisivo de domingo

O Palmeiras já vendeu 15 mil ingressos para a partida contra o Atlético-PR, que será realizada neste domingo, às 17h, no Allianz Parque. A expectativa é que mais uma vez o estádio esteja lotado para apoiar o time no jogo que vai decidir em qual divisão a equipe atuará em 2015, se na primeira ou na segunda.

As vendas foram escalonadas dando prioridade para os sócios do Avanti mais assíduos. Até 22h desta quinta-feira, apenas os membros do sistema podem adquirir os bilhetes. A partir das 10h de sexta-feira, todos os torcedores poderão comprar pela internet. O setor Cadeira Gol Norte está esgotado, justamente o que tem o preço mais em conta: R$ 60,00, onde, geralmente ficam as torcidas organizadas.