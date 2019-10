Palmeiras vende 17 mil ingressos para jogo contra o Botafogo no Pacaembu

O Palmeiras vendeu 17 mil ingressos para a partida contra o Botafogo no sábado, às 21h, no Pacaembu, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no estádio municipal porque o Allianz Parque receberá show da dupla Sandy e Júnior.

O Palmeiras volta a jogar em sua casa na próxima quarta-feira, dia 16. A equipe recebe a Chapecoense, às 21h, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foram vendidos 13 mil ingressos para o confronto.

Os ingressos estão à venda no site da Futebol Card. Os sócios-torcedores palmeirenses tiveram exclusividade na compra via internet até sexta quando começou a comercialização para o público em geral. O associado só poderá comprar o ingresso do titular e dos dependentes cadastrados no mesmo fluxo de compra. Não há mais a possibilidade de adquirir o seu na pré-venda e mais dois na abertura da venda ao público geral.

VEJA VALORES PARA O JOGO CONTRA O BOTAFOGO

Tobogã - R$ 40,00 [R$ 20,00 meia-entrada]

Arquibancada Laranja - R$ 70,00 [R$ 35,00 meia-entrada]

Arquibancada Verde - R$ 70,00 [R$ 35,00 meia-entrada]

Arquibancada Amarela - R$ 70,00 [R$ 35,00 meia-entrada]

Cadeira Laranja - R$ 100,00 [R$ 50,00 meia-entrada]

Cadeira Descoberta - R$ 160,00 [R$ 80,00 meia-entrada]

Cadeira Coberta Azul - R$ 180,00 [R$ 90,00 meia-entrada]

Arquibancada Lilás (Visitante) - R$ 70,00 [R$ 35,00 meia-entrada]

VEJA OS VALORES PARA O JOGO CONTRA A CHAPECOENSE

Gol Norte – R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada]

Gol Sul – R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada]

Central Leste – R$ 170,00 [R$ 85,00 meia-entrada]

Central Oeste – R$ 230,00 [R$ 115,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul – R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste – R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada]

Superior Visitante – R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada]