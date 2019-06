Palmeiras vende 21 mil ingressos para último jogo antes da pausa para Copa América

Embalado por seis vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deverá ter casa cheia na última partida antes da pausa para a Copa América. O clube divulgou nesta segunda-feira que 21 mil ingressos foram vendidos para o duelo com o lanterna Avaí, quinta-feira, no Allianz Parque, pela nona rodada da competição.

Os sócios-torcedores palmeirenses tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até quinta, quando começou a comercialização para o público em geral. O associado só poderá comprar o ingresso do titular e dos dependentes cadastrados.

O Palmeiras vem de uma sofrida vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, em casa, no último sábado. Mesmo sem atuar com a sua dupla de zaga titular (Gustavo Gómez está na seleção do Paraguai, e Luan, lesionado), o time alviverde chegou a marca de nove jogos sem sofrer gols no Allianz Parque. A última vez em que foi vazado em seu estádio foi na vitória sobre o Ituano por 3 a 2, em fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

O ótimo início deixa o Palmeiras com folga na liderança do Brasileirão. A equipe de Felipão tem 19 pontos, dois a mais do que o Santos, o segundo colocado. Vale lembrar que o time alviverde tem um jogo a menos, pois não estão computados os três pontos da vitória sobre o Botafogo. A partida está suspensa por decisão do STJD.

Confira os valores dos ingressos para o jogo contra o Avaí:

Gol Norte - R$ 90,00 [R$ 45,00 meia-entrada]

Gol Sul - R$ 140,00 [R$ 70,00 meia-entrada]

Central Leste - R$ 150,00 [R$ 75,00 meia-entrada]

Central Oeste - R$ 200,00 [R$ 100,00 meia-entrada]

Superior Norte e Sul - R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]

Superior Leste e Oeste - R$ 130,00 [R$ 65,00 meia-entrada]

Superior Visitante - R$ 110,00 [R$ 55,00 meia-entrada]