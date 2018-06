Palmeiras vende 23 mil ingressos antecipados para jogo contra o Flamengo

O duelo entre Palmeiras e Flamengo pela 12ª rodada do Campeonato Braileiro, marcado para a próxima quarta-feira, tem expectativa de casa cheia no Allianz Parque. O clube anunciou que 23 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

+ TRT-RJ nega mandado de segurança de Scarpa e meia não pode voltar ao Palmeiras

O jogo pode marcar uma briga direta pela ponta da tabela do Nacional, já que os atuais líderes cariocas estão a seis pontos do time alviverde, terceiro colocado, atrás do Sport. Antes de se enfrentarem, o Palmeiras joga neste domingo contra o Ceará em Fortaleza enquanto o Flamengo recebe o Paraná.

O técnico Roger Machado não terá para o duelo no Nordeste os volantes Bruno Henrique e Felipe Melo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Jean e Thiago Santos sejam titulares.