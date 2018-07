Palmeiras vende 23 mil ingressos para clássico com o São Paulo

O Palmeiras já comercializou 23 mil ingressos para o clássico de domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A venda continuará até o fim de semana, mas a parcial divulgada nesta quarta-feira já supera o público do último fim de semana, quando 21,2 mil pagantes foram ao Allianz Parque para acompanhar a derrota por 2 a 0 para a Chapecoense.

A presença, aliás, é a menor registrada em partidas oficiais do Palmeiras no ano. No entanto, para domingo o clube espera receber lotação máxima, por se tratar de um encontro importante para os dois rivais. O Alviverde está há três rodadas sem vencer no Brasileiro e precisa ganhar para se manter entre os quatro primeiros colocados. O São Paulo está na zona de rebaixamento e busca a primeira vitória contra o rival na arena para sair das últimas posições.

Os dois times já se enfrentaram no Allianz Parque neste ano em março, pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras ganhou por 3 a 0 para um público de 36 mil pessoas. Já pelo Brasileiro, no primeiro turno, o São Paulo levou a melhor e venceu o rival por 2 a 0, no Morumbi.

Para a partida do próximo domingo, o preço das entradas varia de R$ 100 até R$ 250. Assim como todos os clássicos paulistas, o encontro terá somente a torcida mandante.