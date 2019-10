Palmeiras vende 23 mil ingressos para clássico com o São Paulo

O Palmeiras informou que foram vendidos 23 mil ingressos para a partida contra o São Paulo, marcada para quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Será o último clássico que o time alviverde fará em sua arena nesta temporada.

Membros do Avanti, programa de sócio-torcedores do Palmeiras, tiveram exclusividade na compra até segunda-feira da semana passada, quando a comercialização passou a ser para todo o público através do site Palmeiras Futebol Card.

O preço cheio das entradas variam de R$ 90 a R$ 230 . Lembrando que em todos os setores há opção de meia-entrada. Embora ainda recebe o Corinthians como mandante, este será o último clássico do time alviverde em sua arena. O duelo com o rival alvinegro será no Pacaembu, porque o Allianz Parque receberá um show de música no mesmo dia da partida e a CBF não aceitou alterar a data do confronto.

Após a 28ª rodada, o Palmeiras chegou aos 57 pontos e se mantém na segunda colocação, com dez pontos atrás do Flamengo e cinco à frente do Santos. O São Paulo aparece na quarta colocação, com 49 pontos. No primeiro turno, São Paulo e Palmeiras empataram por 1 a 1, em jogo realizado no Morumbi. Pablo e Dudu marcaram os gols.

Confira os preços dos ingressos para o clássico

Gol Norte – R$ 90,00

– R$ 90,00 Gol Sul – R$ 150,00

– R$ 150,00 Central Leste – R$ 170,00

– R$ 170,00 Central Oeste – R$ 230,00

– R$ 230,00 Superior Norte e Sul – R$ 110,00

– R$ 110,00 Superior Leste e Oeste – R$ 140,00

Postos de venda

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Palestra Italia – Portão A) – SOMENTE DIA DO JOGO

Endereço: Rua Palestra Italia, 214

Perdizes – São Paulo/SP

CEP 05005-030

Horário de atendimento: dia 30 de outubro, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível apenas para retiradas

IMPORTANTE: as bilheterias do Portão A não realizarão venda de ingressos na data da partida, apenas retiradas das entradas compradas pela internet.

Bilheterias do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo – Portão B)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dias 28 e 29 de outubro, das 10h às 17h, e dia 30, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos e retiradas

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Padre Antônio Tomás – Portão C) – SOMENTE DIA DO JOGO

Endereço: Rua Padre Antônio Tomás

Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dia 30 de outubro, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos e retiradas