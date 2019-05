Palmeiras vende 23 mil ingressos para jogo com o Internacional

O Palmeiras divulgou que 23 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o Internacional, sábado, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos seguem à venda pela internet e também nas bilheterias do estádio.

Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra via internet até sábado, quando começou a comercialização para o público em geral. O associado só poderá comprar o ingresso do titular e dos dependentes cadastrados.

O acesso ao estádio dos sócios-torcedores só será permitido com a carteirinha. No dia do jogo, sócios que perderam ou extraviaram a carteirinha deverão emitir uma nova com o custo de R$ 25,00 nas bilheterias do Allianz Parque, sendo necessário um documento com foto + CPF e ser o titular do cadastro.

As trocas das compras feitas via internet com cartão Visa ou MasterCard no dia do duelo acontecerão nas bilheterias do Allianz Parque. O Palmeiras estreou com vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1, mas depois tropeçou diante do CSA e ficou no empate em 1 a 1.

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte - R$ 90,00

Gol Sul - R$ 150,00

Central Leste - R$ 170,00

Central Oeste - R$ 230,00

Superior Norte e Sul - R$ 110,00

Superior Leste e Oeste - R$ 140,00

Superior Visitante - R$ 110,00