Palmeiras vende 24 mil ingressos antecipados para clássico com o São Paulo

Apesar de não ser o jogo seguinte do Palmeiras, o clássico com o São Paulo, pelo Campeonato Paulista, é o que mais mobiliza o torcedor. Segundo informações do clube, foram vendidos até esta sexta-feira 24 mil ingressos para o clássico, que será na quinta-feira que vem, no Allianz Parque, número superior até mesmo à quantidade comercializada para o próximo compromisso.

+ Clube inscreve lateral Fabiano no Paulista

+ Bruno Henrique admite surpresa com titularidade

Três dias antes do encontro com o São Paulo, o Palmeiras terá pela frente o São Caetano, também na arena. A parcial de vendas até o momento é de 19 mil entradas. A partida marca o retorno do time ao estádio após três jogos seguidos como visitante contra Ponte Preta, Corinthians e, por fim, o Junior, da Colômbia, de quem ganhou por 3 a 0 pela Copa Libertadores.

A procura de ingressos pelo jogo com o São Paulo também se justifica por uma marca. O clube completará a centésima partida na arena no encontro com o rival. A equipe do Morumbi é o adversário com pior retrospecto no Allianz Parque, onde esteve cinco vezes e perdeu todas, a última delas no Campeonato Brasileiro do ano passado, por 4 a 2.

O time do técnico Roger Machado vai se preparar para a partida do São Caetano a partir deste sábado à tarde, quando o elenco se reapresenta. O Palmeiras ganhou folga depois do retorno de Barranquilla e retomará os trabalhos somente no fim de semana.