Palmeiras vende 25 mil ingressos para clássico com o Corinthians

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira já ter vendido 25 mil ingressos para o clássico com o Corinthians, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. As vendas começaram na terça-feira para os integrantes do programa Avanti. A grande procura por bilhetes nesse primeiro dia causou instabilidade e lentidão no sistema de vendas.

A partir do fim da tarde desta quinta os ingressos podem ser adquiridos pelo público em geral. Os valores variam de R$ 100 até R$ 250. Os dois rivais se encontraram pela última vez em fevereiro, pelo Campeonato Paulista, com vitória do Corinthians por 1 a 0, gol de Jô, em Itaquera.

Focado na partida no Allianz Parque, o Palmeiras deve poupar os titulares no fim de semana, contra o Cruzeiro, no Mineirão. A tendência é o técnico Cuca escalar uma formação alternativa e dar descanso para quem atuou na quarta, no Equador, na derrota por 1 a 0 para o Barcelona, pela Copa Libertadores.

O elenco do Palmeiras ganhou folga nesta quinta-feira depois do retorno de Guayaquil e volta às atividades apenas nesta sexta-feira à tarde, na Academia de Futebol. O último clássico entre Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque foi em junho do ano passado e teve vitória alviverde por 1 a 0, gol de Cleiton Xavier.