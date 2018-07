Palmeiras vende 26 mil ingressos para jogo com a Ponte Preta

A torcida do Palmeiras está otimista na reviravolta da semifinal do Campeonato Paulista. Prova disso é que nesta segunda-feira, cinco dias antes de confronto com a Ponte Preta, no Allianz Parque, 26 mil ingressos foram vendidos para a partida de sábado, quando o time alviverde precisa ganhar por três gols de diferença para levar a decisão da vaga na final para os pênaltis.

O confronto ficou desfavorável para o clube depois da derrota por 3 a 0 para a Ponte Preta em Campinas, no último domingo, com todos os gols sofridos ainda no primeiro tempo. O Palmeiras teve uma atuação ruim e vai aproveitar a semana sem compromissos por nenhum outro campeonato para poder se preparar. O elenco está de folga nesta segunda e na terça-feira. O retorno aos treinos é na quarta pela manhã.

Neste Estadual, o Palmeiras conseguiu apenas uma vez ganhar por quatro gols de diferença, vantagem que lhe garante a ida à decisão sem precisar da disputa de pênaltis. A vitória por 4 a 0 foi sobre o Linense, ainda na fase de grupos, em Araraquara. Já no Allianz Parque, o time em duas ocasiões conseguiu aplicar três gols de diferença sobre o adversário: 4 a 1 na Ferroviária e 3 a 0 no São Paulo.

Os preços para o jogo de sábado variam de R$ 100 até R$ 250. A equipe está invicta neste ano como mandante. A última derrota em seu estádio foi em julho do ano passado, quando perdeu por 1 a 0 para o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.