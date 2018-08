Palmeiras vende 28 mil ingressos antecipados para quinta-feira

A torcida do Palmeiras comprou 28 mil ingressos antecipados para a partida desta quinta-feira contra o Cerro Porteño, do Paraguai, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. O encontro vale pelo confronto de volta das oitavas de final da competição e o time alviverde defende a vantagem de ter vencido na ida, no Paraguai, por 2 a 0.

A tendência é a bilheteria na quinta-feira se aproximar da partida do clube de maior público em casa nesta Copa Libertadores. A marca pertence ao empate em 1 a 1 com o Boca Juniors, pela fase de grupos, que teve a presença de 37,1 mil pessoas. Para o jogo com o Cerro Porteño os valores dos ingressos variam de R$ 120 a R$ 400.

Além da boa vantagem, o Palmeiras conta com um momento de instabilidade do adversário para conseguir avançar. O time paraguaio demitiu Luis Zubeldia na última semana após derrota para o maior rival, Olimpia, e contratou o espanhol Fernando Jubero como substituto. Quem passar, terá nas quartas de final o vencedor do encontro entre Colo-Colo e Corinthians.

Na preparação para a partida contra o Cerro Porteño o Palmeiras adotou o discurso de evitar o favoritismo. O técnico Luiz Felipe Scolari repetiu nos últimos dias a importância de não se acomodar com a vantagem. No último domingo, no empate sem gols com o Inter, pelo Campeonato Brasileiro, o time poupou os principais jogadores.