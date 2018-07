Palmeiras vende 28 mil ingressos para a partida decisiva contra o Libertad

SÃO PAULO - O Pacaembu deverá tremer para a partida do Palmeiras com o Libertad, quinta-feira, às 19h15, pela Libertadores. Já foram vendidos 28 mil ingressos até esta segunda-feira à noite. Os setores de Arquibancadas Verde e Amarela e Cadeira Laranja estão esgotados. Dirigentes do clube acreditam que o restante dos ingressos serão vendidos até quarta-feira, um dia antes da partida.

A carga total de entradas colocadas à venda é de 37.153. Os torcedores podem adquirir os bilhetes no Estádio Palestra Itália, que mantém suas bilheterias abertas na Rua Turiassu, ou nos demais pontos de venda até quarta. O horário das vendas será das 10h às 17h todos os dias. No dia da partida, as vendas acontecerão somente nas bilheterias dos estádios, Palestra e Pacaembu, sempre das 10h às 17h. No Paulo Machado de Carvalho, as bilheterias ficarão abertas até o intervalo do jogo.

VALORES (meia entrada custa 50%)

Arquibancadas Verde e Amarela - R$ 50,00 (ESGOTADO)

Cadeira Laranja - R$70,00 (R$35,00 meia-entrada) (ESGOTADO)

Cadeira Descoberta - R$80,00

Cadeira Coberta Azul - R$ 200,00

Tobogã - R$ 40,00

Arquibancada Visitante Lilás - R$ 50,00

POSTOS DE VENDA

Posto Ipiranga Giovanni Battista Pirelli Batisteli - Loja AMPM

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 1450

Vila Homero Thon - Santo André - SP

CEP 09111-340

Horário de Funcionamento:

De Segunda a Sexta das 8h às 17h

Sábado das 8h às 12h

Posto Ipiranga Joia de Goiás - Loja AMPM

Endereço: Av. Goiás, 547

Centro - São Caetano Do Sul - SP

CEP 09521-310

Horário de Funcionamento:

De Segunda a Domingo das 10h às 22h

R A Sport CenterShopping Santana

Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 2182

Santana - São Paulo - SP

CEP 02010-901

Horário de Funcionamento:

De Segunda a Sábado das 10h às 19h

Shopping Oriente 500

Endereço: Rua Oriente, 500, 2º andar

Brás - São Paulo - SP

Horário de Funcionamento:

De Segunda a Sexta das 9h às 17h; Sábado das 9h às 11h

Papelaria Express Vila Olímpia

Endereço: Avenida Santo Amaro, 2197

Vila Olímpia - São Paulo - SP

Horário de Funcionamento:

De Segunda a Sexta das 9h às 17h; Sábado das 9h às 11h

Formas de Pagamento:

Somente dinheiro