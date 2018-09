Palmeiras vende 28 mil ingressos para clássico com o Corinthians

O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira que já foram vendidos 28 mil ingressos para o clássico com o Corinthians, domingo, no Allianz Parque, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de um período de comercialização exclusiva aos sócios-torcedores do clube, agora os bilhetes estão à venda para todos os palmeirenses.

A boa fase da equipe sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari tem animado o torcedor. Após a vitória sobre a Chapecoense por 2 a 1, domingo, o Palmeiras chegou aos 40 pontos, seis atrás do líder São Paulo. Na Libertadores, a equipe está classificada para a quartas de final (enfrentará o Colo-Colo, do Chile) e na Copa do Brasil disputará a semifinal contra o Cruzeiro.

Por causa da Copa do Brasil e da Libertadores, inclusive, Felipão já avisou que vai poupar alguns jogadores no clássico com o Corinthians. Cinco jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos e, se forem advertidos diante do Atlético-PR, quarta-feira, no Allianz Parque, não poderão enfrentar o Corinthians. Os pendurados são: Willian, Deyverson, Mayke, Thiago Santos e Marcos Rocha.

Na quarta-feira, já cumprirão suspensão Diogo Barbosa, Hyoran e Luan. Por isso, esses três jogadores têm grandes chances de jogar o clássico. Felipe Melo não poderá entrar em campo no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, dia 12, contra o Cruzeiro, porque está suspenso. Assim, também deve atuar diante do Corinthians.