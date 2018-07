Palmeiras vende 30 mil ingressos antecipados para semifinal do Paulista

O Palmeiras chegou nesta terça-feira à marca de 30 mil ingressos vendidos para o jogo de sábado, contra a Ponte Preta, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. A partida vai indicar o primeiro finalista do Estadual. Para chegar à decisão, o Alviverde precisa ganhar por quatro gols de diferença, já que perdeu o confronto de ida, no domingo, por 3 a 0, em Campinas.

A comercialização para o público geral começou no último sábado, logo depois do encerramento da pré-venda para os participantes do programa de sócio-torcedor. A partir desta quarta-feira até sexta a torcida poderá comprar as entradas diretamente na bilheteria do estádio. Os preços variam entre R$ 100 e R$ 250.

O clube não perde como mandante desde julho do ano passado. A série de invencibilidade chega a 20 jogos. A equipe do técnico Eduardo Baptista já obteve neste ano quatro vitórias com os placares de que precisa para continuar na briga pelo título paulista. Em três vezes como mandante, contra Ferroviária, São Paulo e Novorizontino, o time ganhou por três gols de diferença, o que adia a decisão para os pênaltis.

Já contra a Linense, em Araraquara, a equipe fez 4 a 0, placar que garante a classificação sem precisar da disputa nas penalidades. Em 74 jogos disputados no Allianz Parque desde a inauguração, em novembro de 2014, o Palmeiras obteve 12 vitórias por três ou mais gols de diferença.