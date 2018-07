Palmeiras vende 30 mil ingressos para jogo contra o Goiás

A expectativa é que o Allianz Parque esteja lotado para a partida entre Palmeiras e Goiás, às 11 horas deste domingo, em São Paulo. Até a manhã desta sexta-feira, já tinham sido comercializados 30 mil ingressos para o jogo. Desde quinta-feira, às 10h, as vendas estão disponíveis para todos os torcedores - o setor Gol Norte é o único esgotado.

O recorde de torcedores na arena é de 39.479 e foi batido na partida contra o Santos, no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista. A chance de atingir o número é pequena, já que a torcida do Goiás não deve comparecer em bom número e o time alviverde é obrigado a reservar uma parte dos bilhetes para os visitantes.

Entretanto, existe a possibilidade de cerca de 35 mil palmeirenses comparecerem ao estádio e apoiarem o time, que busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Nas duas primeiras rodadas, empatou com o Atlético-MG e Joinville. Os bilhetes continuam sendo vendidos até o intervalo da partida, em diversos locais.

Confira abaixo o preço dos ingressos:

Cadeira Gol Norte (Verde) - R$ 80,00 (esgotado)

Cadeira Superior (Laranja/Verde)- R$ 100,00

Cadeira Gol Sul (Branco) - R$ 120,00

Cadeira Central Oeste (Vermelho) - R$ 170,00

Cadeira Central Leste (Azul) - R$ 140,00

Cadeira Visitante (Amarelo) - R$ 120,00