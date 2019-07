Palmeiras vende 30 mil ingressos para jogo contra o Internacional

O Palmeiras divulgou que 30 mil ingressos já foram vendidos para o jogo contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Os ingressos seguem à venda tanto pela internet quanto nas bilheterias do estádio palmeirense. Até a semana passada, apenas sócios-torcedores tinham exclusividade de compra.

Palmeiras e Internacional se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil. O confronto de volta será na semana que vem, dia 17, no Beira-Rio.

Veja abaixo valores dos ingressos:

Gol Norte - R$ 100

Gol Sul - R$ 150

Central Leste - R$ 200

Central Oeste - R$ 250

Superior Norte e Sul - R$ 120

Superior Leste e Oeste - R$ 130

Superior Visitante - R$ 120

Locais de vendas:

Pela internet: palmeiras.futebolcard.com

Bilheterias do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo – Portão B)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dias 08 e 09 de julho, das 10h às 17h, e dia 10, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos e retiradas

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Padre Antônio Tomás – Portão C) – SOMENTE DIA DO JOGO

Endereço: Rua Padre Antônio Tomás

Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dia 10 de julho, das 10h até o intervalo da partida

*Disponível para venda de ingressos e retiradas