Palmeiras vende 34 mil ingressos para jogo contra Corinthians e renda deve superar os R$ 2 milhões

O Palmeiras já vendeu 34 mil ingressos para o clássico com Corinthians na quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A arrecadação com bilheteria deve superar os R$ 2 milhões. Na partida contra o Cruzeiro, disputada no dia 28 de junho, pela Copa do Brasil, por exemplo, o público foi de 32.067 pagantes e a renda de R$ 1.996.242,72.

O clássico de quarta-feira é decisivo para as pretensões do Palmeiras no Brasileiro. A equipe está 13 pontos atrás do arquirrival na tabela de classificação (32 a 19). Nova derrota pode, inclusive, tirar o Palmeiras da zona de classificação para a Libertadores. Hoje o Alviverde é o quinto colocado do Nacional - o Corinthians é o líder.

Os ingressos para o clássico continuam à venda por meio do site www.futebolcard.com, nas bilheterias do Allianz Parque e nos demais postos de venda. No dia do jogo, as vendas acontecerão pela internet e nas bilheterias do Allianz Parque, com exceção das localizadas no Portão A, onde será realizada apenas a retirada de bilhetes comprados virtualmente.

Os preços variam de R$ 50 (meia-entrada no setor Gol Norte) a R$ 250 (setor Central Oeste). Não haverá venda de ingressos para a torcida visitante.