Palmeiras vende 34 mil ingressos para jogo contra o Atlético-PR

A ótima campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro tem inflamado sua torcida e no próximo domingo mais uma vez o Allianz Parque estará lotado. O clube divulgou um novo balanço de venda de ingressos para o duelo contra o Atlético-PR (a partida será realizada às 11h) e 34 mil bilhetes já foram vendidos, a grande maioria para sócios-torcedores do programa Avanti.

A expectativa é que o clube consiga estabelecer um novo recorde de público em seu novo estádio. Até agora, a primeira final do Campeonato Paulista foi o jogo que levou mais expectadores à arena, com 39.479 torcedores. Os sócios-torcedores palmeirenses tiveram exclusividade na compra dos ingressos via internet até hoje, quando começou a comercialização para o público em geral.

Entretanto, na prática, a chance de bater a marca da decisão do Campeonato Paulista é pequena. Para conseguir isso, terá que vender a maioria das entradas para a torcida do Atlético-PR e também os cerca de três mil bilhetes dos camarotes.

VALORES

Cadeira Gol Norte (Verde) - R$ 80,00 (Esgotado)

Cadeira Superior (Laranja/Verde)- R$ 120,00

Cadeira Gol Sul (Branco) - R$ 140,00 (Esgotado)

Cadeira Central Oeste (Vermelho) - R$ 200,00 (Esgotado)

Cadeira Central Leste (Azul) - R$ 160,00 (Esgotado)

Cadeira Superior Visitante (Amarelo) - R$ 120,00

O torcedor pode comprar sua entrada pela internet, através do site www.futebolcard.com, ou nos seguintes pontos de venda:

Bilheterias do Allianz Parque (Rua Palestra Italia)

Bilheterias do Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo) - Somente dia do jogo

Loja Academia Store - Tatuapé (Rua Itapura, 1566)

Loja OUTLET Academia Store - Parque Shopping Barueri (Rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400)

Loja Academia Store Raposo - Shopping Raposo ( Rodovia Raposo Tavares, Km 14)

Loja Academia Store - Shopping São Bernardo Plaza (Av. Rotary, 624 - Loja 1082 - Piso 01, São Bernardo do Campo)