Palmeiras vende 34 mil ingressos para jogo contra o Flamengo

O Palmeiras deve novamente ter estádio lotado para a manhã do próximo domingo. Até a tarde desta quinta-feira o clube vendeu 34 mil ingressos para a partida contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O jogo é válido pela última rodada do primeiro turno da competição.

As partidas realizadas às 11h das manhãs de domingo têm sido sucesso de píblico e na última vez em que o time atuou nesse horário, contra o Atlético-PR, reuniu 38,7 mil pagantes no estádio. A partida acabou com a vitória dos visitantes por 1 a 0, gol de Walter.

Em queda na tabela após três derrotas seguidas, o Palmeiras deve ter modificações. O atacante Lucas Barrios tenta se recuperar de uma pancada na panturrilha direita e deve ser titular, assim como Zé Roberto. O lateral-esquerdo é o favorito para a vaga de Egídio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.