Palmeiras vende 35 mil ingressos para clássico de domingo na arena

O Palmeiras deve ter o estádio lotado para o jogo de domingo contra o Corinthians, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O clube já vendeu até o começo da tarde desta quinta-feira 35 mil ingressos para a partida, que será o primeiro clássico do técnico Luiz Felipe Scolari depois do retorno ao cargo, no começo de agosto.

Os valores do ingressos variam de R$ 100 e R$ 250. A quantidade de entradas comercializadas já é bem superior à presença de torcida no último jogo. Contra o Atlético-PR, na quinta-feira, o clube ganhou a partida por 2 a 0 diante de 24,6 mil pessoas e ficou a apenas três pontos do novo líder do Brasileiro, o Inter.

O último encontro com o Corinthians na arena rendeu ao Palmeiras o maior público da história do Allianz Parque, com 41,2 mil torcedores. A partida foi válida pela decisão do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians. O clube alvinegro retorna ao estádio, no entanto, em situação diferente, em crise depois da troca de treinador. Jair Ventura acaba de ser contratado.

O Palmeiras também já vende ingressos para a partida seguinte, contra o Cruzeiro, na quarta, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para este compromisso foram vendidos 17 mil bilhetes. Os preços variam de R$ 120 a R$ 400. A partida de volta está marcada para 26 de setembro, no Mineirão.

Nesta quinta-feira o elenco se reapresentou após o jogo com o Atlético-PR. Poupado do compromisso, o goleiro Weverton voltou a treinar após sentir dores no joelho e deve ser a novidade para o clássico com o Corinthians.