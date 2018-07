Palmeiras vende 35 mil ingressos para clássico de quarta-feira contra o São Paulo

O Palmeiras deve ter estádio lotado para o clássico desta quarta-feira contra o São Paulo, no Allianz Parque, na capital paulista, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time líder da competição anunciou nesta segunda já ter vendido 35 mil ingressos antecipadamente. A comercialização esgotou, inclusive, o setor Gol Norte do estádio, destinado às torcidas organizadas.

Os preços das entradas variam de R$ 110 a R$ 220. As vendas continuam até terça-feira. No dia do jogo, só será possível comprar bilhetes ou no próprio estádio ou pela internet. Assim como outros clássicos paulistas na temporada, o Palmeiras x São Paulo desta quarta terá torcida única, apenas do clube mandante.

O clube alviverde espera ter no clássico, realizado no feriado nacional de 7 de setembro, um público parecido ao do recorde na nova arena. Em julho, também pelo Brasileirão, 40.035 torcedores acompanharam o empate em 1 a 1 com o Santos, em jogo ainda do primeiro turno.

O líder da competição vive a expectativa de receber o rival, que vive má fase, principalmente pelo poderio como mandante e pelo excelente retrospecto diante do São Paulo no estádio Allianz Parque. Nos dois jogos realizados no local entre as duas equipes, ambos em 2015, o Palmeiras venceu por 3 a 0, pelo Campeonato Paulista, e 4 a 0, pelo Brasileirão.