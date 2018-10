Palmeiras vende 35 mil ingressos para partida contra o Colo-Colo

Após assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta o foco para a Copa Libertadores e terá casa cheia para o duelo com o Colo-Colo, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. O clube divulgou que 35 mil ingressos já foram vendidos para a partida – a capacidade do estádio é superior a 43 mil lugares.

O bom momento da equipe empolga os torcedores, que pretendem fazer uma festa pela competição sul-americana, até porque o time ganhou o confronto de ida por 2 a 0 em Santiago e tem boas possibilidades de confirmar a vaga em São Paulo. Com isso, enfrentaria o vencedor da partida entre Cruzeiro e Boca Juniors.

Na segunda-feira, a atividade do Palmeiras contou com um trabalho de recuperação dos atletas que estiveram em campo na vitória sobre o Cruzeiro por 3 a 1, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mayke, Moisés e Willian, que entraram durante a partida, bem como os reservas, trabalharam no campo.

Por ter vencido por 2 a 0 no jogo de ida no Chile, o Palmeiras pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim avança à semifinal da Copa Libertadores. Se perder por 2 a 0, a decisão vai para os pênaltis. Se o Colo-Colo vencer por dois gols de diferença, marcando pelo menos três gols, ou três ou mais gols de diferença, o time chileno ficará com a vaga.