Palmeiras vende 38 mil ingressos e está perto de recorde da arena

O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira já ter vendido 38 mil ingressos para o clássico com o Corinthians, no domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O clube vive a expectativa de poder receber o recorde de público na nova arena. A maior presença da torcida foram os 39,6 mil na final da Copa do Brasil do ano passado, contra o Santos.

O lateral-direito Jean afirmou nesta quinta-feira que o elenco torce para que a marca seja batida. "Só vamos ter noção quando entramos em campo e ouvimos o barulho da torcida, sentimos a energia. Eu, principalmente, quero ver bater o recorde de público do estádio para que a gente sempre possa crescer mais e ter a força do torcedor, que faz diferença", disse.

Há entradas disponíveis somente para o Setor Central Oeste, a R$ 200 (R$ 100 meia-entrada). Como o jogo será de torcida única, a área destinada aos visitantes ficará à disposição dos palmeirenses, que terão 2,3 mil ingressos a mais do que em ocasiões normais.

A carga total é de 40.512 bilhetes. A partida será a terceira entre os dois rivais na nova arena palmeirense e pela primeira vez os clubes vão se enfrentar em um 12 de junho, data que em 1993 marcou o fim do jejum de 16 anos de títulos do time alviverde.