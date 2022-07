Palmeiras vende Gabriel Veron ao Porto por R$ 57 milhões, diz imprensa portuguesa

O Palmeiras acertou a venda de Gabriel Veron ao Porto por 10,25 milhões de euros (R$ 57 milhões) por 100% dos direitos económicos, que serão pagos ao clube brasileiro ao longo de três anos, segundo o jornalista Pedro Sepúlveda, do canal SIC. A informação também foi veiculada pelo jornal português A Bola. Veron assinou contrato de cinco anos e viaja nesta quinta-feira para reforçar o atual campeão português.

Veron fez dois gols em 35 partidas pela equipe do técnico Abel Ferreira em 2022, incluindo o da vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá, pelo Brasileirão, na última segunda-feira.

No início do mês, o Palmeiras multou Veron em 40% do salário após o jogador ter sido flagrado curtindo uma balada, às vésperas do clássico com o São Paulo, pela Copa do Brasil. Os vídeos, publicados originalmente no Instagram, rapidamente viralizaram nas redes sociais nesta quarta-feira. Nas imagens, o atleta de 19 anos aparece ingerindo o que aparenta ser bebida alcoólica, despejada em sua boca direto da garrafa por um parceiro.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 33 pontos, dois a mais que o vice Atlético-MG. Os dois se enfrentarão nas quartas de final da Copa Libertadores. No duelo entre paulistas e mineiros na edição passada, o time alviverde levou a melhor.

Com a chegada de Veron, o Porto passará a ter sete brasileiros no elenco: o lateral Wendell, o zagueiro João Marcello, além dos atacantes Pepê, Evanilson, Galeno e Fernando Andrade. O meia Otávio, revelado no Inter, obteve cidadania portuguesa e já atua pela seleção lusa.