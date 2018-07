Palmeiras vende ingressos para o jogo contra o Santos só na Vila Belmiro

SÃO PAULO - O Palmeiras conta as horas para acabar a temporada e fazer com que 2013 seja um ano diferente. Tanto que a diretoria trata o jogo contra o Santos como um mero amistoso e nem se preocupa muito com apoio da torcida.

Prova disso é que os ingressos destinos à torcida do Palmeiras para o clássico contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro, serão vendidos apenas no estádio alvinegro. E a carga será de 800 ingressos, custando R$ 30,00 (R$ 15,00 para estudantes e aposentados). Geralmente, em jogos fora de casa, os bilhetes são comercializados no Palestra Itália e em diversos pontos de venda.

As vendas acontecem até às 15h de sábado. O jogo está marcado para às 19h30 e o Palmeiras vai jogar com uma equipe cheia de garotos, como foi contra o Atlético-GO, na última rodada.