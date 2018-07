Palmeiras vende mais de 17 mil ingressos para o clássico desta quarta O primeiro clássico entre Palmeiras e São Paulo na casa alviverde dos últimos cinco anos terá casa cheia. Até a tarde desta terça-feira, 17 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o clássico que será disputado às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque. O setor Cadeira Gol Norte, com entradas no valor de R$ 100, está esgotado. A venda para o público em geral começou nesta segunda-feira, após venda exclusiva para os sócios-torcedores. A última vez em que o Palmeiras recebeu o São Paulo no antigo Palestra Itália foi em 2010, na 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, com vitória palmeirense por 2 a 0. Cleiton Xavier e Rogério Ceni são os únicos remanescentes daquela partida. O ingresso mais barato neste momento custa R$ 150, pois o Palmeiras decidiu aumentar os preços em relação ao início do Campeonato Paulista. Há também bilhetes de R$ 200, R$ 250 e R$ 300, todos com possibilidade de meia-entrada. Os são-paulinos pagarão R$ 200 pelo ingresso do setor visitante. Veja os preços e setores disponíveis: