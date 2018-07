Palmeiras vende mais de 28 mil ingressos para jogo contra o Sport

A desclassificação na Copa do Brasil, na quarta-feira, não diminuiu o entusiasmo dos torcedores do Palmeiras. O Palmeiras vai contar com grande apoio da torcida no próximo domingo, contra o Sport. Até a manhã desta sexta-feira, 28 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente.

As entradas para o setor Gol Sul já estão esgotadas. O setor Gol Norte, destinado às torcidas organizadas, ainda está interditado por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) . A punição de cinco partidas vai até o duelo contra o Internacional, no dia 6 de novembro. Os ingressos estão à venda na internet (www.futebolcard.com) e nos postos de venda. As bilheterias do estádio funcionam até o intervalo da partida, no domingo.

Fontes ligadas à comissão técnica do Palmeiras afirmam que a 32ª rodada é fundamental na disputa pelo título. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos. O Flamengo, segundo colocado, aparece na segunda colocação com 60 pontos, mas tem uma partida difícil diante do Corinthians, na reabertura do Maracanã.

Abaixo, a lista de preços para o jogo no Allianz Parque:

Cadeira Gol Sul – R$ 140,00

Central Leste – R$ 160,00

Central Oeste – R$ 200,00

Superior Norte e Sul – R$ 110,00

Superior Leste e Oeste – R$ 130,00

Superior Visitante – R$ 110,00