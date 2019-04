Palmeiras vende quase 60 mil ingressos para os dois próximos jogos em casa

O Palmeiras deve ter o Allianz Parque lotado para os dois próximos jogos do time como mandante nesta temporada. A torcida já comprou 57 mil ingressos para as duas próximas partidas da equipe do técnico Luiz Felipe Scolari: a semifinal do Campeonato Paulista, contra o São Paulo, no domingo, e para a partida pela Copa Libertadores, contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira.

Para a semifinal do Estadual, a última parcial foi de 36 mil ingressos vendidos. Já para a partida pela Libertadores, o clube vendeu 21 mil entradas. A sequência como mandante marca o retorno do clube à arena após mais de 15 dias. Nesse período o time fez três partidas fora de casa e transferiu um jogo para o Pacaembu, pois o Allianz Parque estava cedido para o show do cantor Paul McCartney.

O Palmeiras recebe o São Paulo e precisa de uma vitória simples para avançar à final do Campeonato Paulista. Em caso de novo empate, a definição irá para os pênaltis. A equipe não conquista o Estadual desde 2008 e nas temporadas recentes, ficou com o vice-campeonato em 2015, diante do Santos, e no ano passado, ao ser derrotado pelo Corinthians.

Contra o Junior Barranquilla, pela Libertadores, o Palmeiras terá como missão se recuperar da derrota no último compromisso pela competição. Na terça-feira, o time perdeu por 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina, pela terceira rodada.