Palmeiras vende quase 60 mil ingressos para os dois próximos jogos em casa

Depois de uma série de quatro partidas como visitante, o Palmeiras vai retornar ao Allianz Parque nos próximos dias com a expectativa de grande presença da torcida. Até a manhã desta quinta-feira, o clube havia vendido quase 60 mil ingressos para os jogos contra o Vasco, sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e Godoy Cruz, terça-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

O balanço do clube sobre as vendas de bilhetes apontam que até agora 29 mil torcedores já adquiriram bilhetes para a partida diante do Vasco. Já para o jogo com o Godoy Cruz, foram comercializados até o momento 28 mil ingressos. O time do técnico Luiz Felipe Scolari confia nesses compromissos para reagir depois de uma sequência ruim de resultados.

Nos quatro jogos fora de casa o Palmeiras não conseguiu vencer. A equipe acumulou uma eliminação na Copa do Brasil diante do Inter e ainda perdeu a invencibilidade de 33 jogos no Campeonato Brasileiro ao sofrer a derrota por 2 a 0 para o Ceará, no Castelão, em Fortaleza. Ao menos na Copa Libertadores o time arrancou um empate fora de casa, ao empatar por 2 a 2 com o Godoy Cruz em Mendoza.

Com direito a cesta de Zé Rafael, o vídeo de bastidores de mais um jogo difícil acabou de sair do forno! Corra para a TV Palmeiras/FAM para conferir ➤ https://t.co/QR612XdTxA#AvantiPalestra pic.twitter.com/fEh96VVHG4 — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 24, 2019

Depois dessas duas partidas como mandante, o Palmeiras terá um outro desafio. No fim de semana seguinte a equipe vai enfrentar o Corinthians, fora de casa, em clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. Será o segundo encontro entre os rivais nesta temporada.